El kirchnerismo y su modelo: actividad, consumo

Probablemente el ciclo del ex presidente Néstor Kirchner quedará para siempre como uno de los más disruptivos en términos históricos y virtuosos de la política económica. Gracias a las medidas aplicadas (pero sobre todo a su concepción política, económica y social), Kirchner llegó a la Presidencia el 25 de mayo de 2003 y desde ese momento no paró nunca de incentivar el consumo y reactivar la industria. Su clave fue siempre la heterodoxia, que logró que el país creciera con fuerza tras la crisis sin resignar cuestiones centrales como era la inclusión social y el fortalecimiento del mundo del trabajo y, por ende, del salario. Se venía de la terrible experiencia de 2001-2002, una debacle de proporciones siderales. El pensamiento económico del expresidente logró poner en marcha la actividad y no sólo eso: en los siguientes diez años, la economía creció a una tasa promedio del 7,2 % anual.