Empresarios de comercio apoyaron la reforma laboral: cuáles son los cuatro puntos que destacaron









Representantes de los autoservicios mayoristas sostuvieron que se trata de un paso clave para crear empleo formal y mejorar la competitividad de las pymes.

Empresarios de la CADAM respaldaron la reforma laboral. CADAM

Empresarios de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) respaldaron el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. Según su mirada, se trata de un paso clave para incentivar la creación de empleo y mejorar la competitividad de las pymes.

Una comitiva de CADAM, encabezada por su vicepresidente, Armando Farina, se reunió con los equipos técnicos que trabajan en la redacción de la reforma en el Senado de la Nación. En dicho encuentro, la entidad respaldó fundamentalmente los siguientes cuatro puntos:

La implementación del banco de horas, como mecanismo de flexibilidad acordado entre las partes. La posibilidad de convenios adaptados a la realidad de las pymes. La habilitación a las billeteras virtuales para acreditar salarios. El carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales y pidió se extienda también a las sindicales. Además, los empresarios solicitaron la erradicación de los aportes solidarios y contribuciones que "encarecen -innecesariamente- el costo laboral, como el aporte solidario por Covid-19 a la obra social Osecac, esté o no afiliado el trabajador y el seguro de retiro La Estrella".

Disputa por los aportes obligatorios a cámaras empresarias “Las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, afirmó Farina, apuntando a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que participan de las negociaciones y que "son a su vez beneficiarias directas de los aportes, lo que configura un evidente conflicto de intereses".

CADAM subrayó el caso del aporte obligatorio por cada empleado de comercio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), "fondos se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional". "Esto implica que con cada aumento salarial paritario, estas entidades se 'autobenefician' con una mayor recaudación, siendo al mismo tiempo actores centrales de la negociación", reclamó.

Según los mayoristas, "numerosas entidades empresarias vienen exponiendo desde el año pasado sus quejas ante el Congreso de la Nación, entre ellas, dirigentes de la Confederación Federal PyME de la República Argentina, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria (Entre Ríos), la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina, entre otras". "Desde CADAM reafirmamos que la libertad de asociación, la transparencia y la representatividad genuina son pilares indispensables", sostuvo Farina y sostuvo que "la reforma laboral avanza en esa dirección y termina con mecanismos compulsivos que solo encarecen el empleo y desalientan la inversión, especialmente en las pymes, que son el principal motor del trabajo formal en la Argentina".