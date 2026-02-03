Patricia Bullrich busca sellar apoyos clave antes del debate de la reforma laboral en el Senado + Seguir en









La senadora se reunirá con bloques aliados y dialoguistas para blindar los votos, en una jugada clave para sostener la agenda legislativa del Gobierno en las extraordinarias.

Patricia Bullrich encabeza este jueves una reunión con senadores.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, encabezará este martes dese las 15 una reunión con senadores aliados y representantes de bloques dialoguistas con el objetivo de avanzar en los consensos necesarios para el tratamiento de la reforma laboral.

La iniciativa es uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del Gobierno durante el período de sesiones extraordinarias. En ese contexto, el oficialismo reconoce que no cuenta con mayoría propia y que necesita el acompañamiento de sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales para aprobar el proyecto.

Según fuentes parlamentarias, la reunión servirá para repasar el estado de las negociaciones y abordar observaciones planteadas por distintos bloques sobre aspectos puntuales del texto. El objetivo es reducir diferencias y ordenar el escenario previo al debate en el recinto, tanto en la votación en general como en el tratamiento artículo por artículo.

Desde el Gobierno aseguran que existen condiciones para reunir los apoyos necesarios y que la reforma laboral podría convertirse en el punto de partida para avanzar con otros proyectos incluidos en la agenda de extraordinarias. El tratamiento en el Senado está previsto para mediados de febrero, aunque la fecha definitiva dependerá del resultado de las conversaciones políticas en curso.

El Congreso arranca las sesiones extraordinarias: el temario completo que se debatirá en el recinto El Congreso puso en marcha el lunes el período de sesiones extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei y formalizado mediante el Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial. El llamado se extenderá hasta el 27 de febrero, un tramo fuera del calendario ordinario en el que el Poder Ejecutivo busca avanzar con parte de su paquete de reformas antes del inicio formal del año parlamentario el 1° de marzo.

La agenda legislativa para estas semanas está cuidadosamente delimitada por el Ejecutivo y concentra el debate en una serie de proyectos que, por su impacto político y social, vienen generando tensiones en el recinto y en la calle. Entre los temas principales figuran: la reforma laboral, la Ley de Régimen Penal Juvenil, la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y la designación de embajadores extraordinarios, entre otros. Temas incluidos en las sesiones extraordinarias, punto por punto: Reforma laboral

Régimen Penal Juvenil

Modificaciones a la Ley de Glaciares

Acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Designación de Fernando Adolfo Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario