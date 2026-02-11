Marcha de la CGT hacia el Congreso: mapa de cortes de calles y qué pasa con el transporte + Seguir en









Hay un amplio operativo de seguridad y cortes programados en distintas calles y avenidas del centro, debido al rechazo de la reforma laboral.

A pesar de que la CGT no convocó a un paro general, la CATT decidió hacer ceses de actividades parciales, que afectará a pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.

Este miércoles, la Confederación General del Trabajo (CGT) marcha al Congreso en oposición a la reforma laboral. Aunque no se convocó a un paro general, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) sí lo hizo, lo que afectó el servicio de colectivos, trenes y subtes. Se llevará a cabo en el marco de un despliegue de fuerzas de seguridad nacionales y de la Ciudad, por lo que tendrá impacto sobre el tránsito.

Hace unas horas, la CGT lanzó un duro comunicado y le pidió a los senadores que "actúen con responsabilidad" durante el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. "La Confederación General del Trabajo moviliza hoy al Congreso Nacional para decir a los senadores: actúen con responsabilidad, este proyecto de ley no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava", comenzó el texto.

El Gobierno nacional, por su parte, dispuso un fuerte operativo de seguridad que incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El cual tendrá como objetivo principal custodiar el palacio legislativo y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos (y su continuación Callao - Riobamba).

protocolo antipiquete marcha CGT Dirección de Seguridad y Control. Como ya ocurrió en manifestaciones anteriores, por el caudal de gente se hace imposible mantener el tránsito con normalidad. Debido a esto, se recomienda evitar la zona del Congreso de la Nación durante todo este miércoles, ya que estará vallado en todo su perímetro en Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Rivadavia, pero también Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, junto con la Diagonal Norte y la Diagonal Sur.

También, habrá presencia policial en los principales accesos a la Ciudad, con el fin de controlar la llegada de columnas de los sindicatos convocantes como los gremios nucleados en la CGT, las dos CTA , ATE, UOCRA y la UOM, entre otros.

El pico de la concentración será a las 17, aunque no habrá escenario ni oradores. Qué pasará con el transporte este miércoles A pesar de que la CGT no convocó a un paro general, la CATT decidió hacer ceses de actividades parciales, que afectará a pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos. “Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”, expresó Juan Carlos Schmid, titular de la confederación. La UTA no realizará un paro de colectivos, por lo que habrá servicio normal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). También, habrá trenes, ya que La Fraternidad no anunció medidas de fuerza. No obstante, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), sí hará un cese de actividades, específicamente a las 21h y hasta la finalización de la jornada, afectando a todas las líneas.