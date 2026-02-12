La CGT advierte por la aplicación de la reforma laboral y le responde a Federico Sturzenegger por las licencias + Seguir en









Jorge Sola cuestionó duramente la aprobación del proyecto en el Senado y afirmó que parte de la ciudadanía votó impulsivamente para luego lamentar la pérdida de derechos.

Jorge Sola (CGT) se refirió a la reforma laboral.

Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, puso el foco en lo que considera el punto más sensible del debate: la aplicación concreta de la norma. El dirigente advirtió que el texto aprobado abre zonas grises en materia de negociación colectiva, jornada laboral y cálculo de indemnizaciones, y sostuvo que el impacto real dependerá de cómo se reglamente y se ejecute en cada sector.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, también salió al cruce de Federico Sturzenegger por sus declaraciones sobre la necesidad de revisar el esquema de licencias. Desde la central obrera rechazaron cualquier modificación que implique reducir derechos vinculados a maternidad, enfermedad u otras situaciones protegidas por ley, y señalaron que ese tipo de planteos anticipan una interpretación restrictiva de la reforma. “No es solo lo que dice el texto, sino cómo lo van a aplicar”, resumieron.

El dirigente sostuvo que la discusión no terminó con la votación en la Cámara alta y que el sindicalismo seguirá de cerca el tratamiento en Diputados, así como la eventual reglamentación. En ese contexto, dejó abierta la puerta a nuevas medidas si consideran que la implementación avanza sobre derechos adquiridos.

jorge sola cgt 2 Jorge Sola (CGT) cuestionó la reforma laboral del oficialismo. Reforma laboral: la CGT habló de “esquizofrenia electoral” En otro tramo de la entrevista, Sola cargó contra el apoyo social que permitió al oficialismo ganar poder legislativo y facilitar la aprobación de la iniciativa. Según Sola, el resultado tiene que ver con lo que definió como una “esquizofrenia electoral”, señalando que muchos votantes actúan por impulso en las urnas y luego se sorprenden por las consecuencias reales de esas decisiones.

En una entrevista radial, el dirigente sindical explicó que “la sociedad vota con emoción un domingo y el lunes te reclama con la razón”, argumentando que ese fenómeno político fue clave para que el proyecto oficialista consiga los votos necesarios en el Senado. A partir de esa lectura, afirmó que enfrentar el avance de la reforma requiere una respuesta organizada de su organización.

Congreso Nacional Diputados Senado El Senado dio media sanción a la reforma laboral. Mariano Fuchila Sola reiteró el rechazo de la central obrera al contenido del proyecto y advirtió sobre lo que considera una pérdida de derechos laborales, señalando que el debilitamiento de la negociación colectiva y otras modificaciones en beneficio de las empresas constituyen un retroceso para los trabajadores. Su postura se inscribe en un contexto de movilizaciones y tensión social en torno al debate parlamentario. La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado entre intensos debates y movilizaciones callejeras, y ahora será tratada en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo insiste en mantener el texto tal como fue aprobado en la Cámara alta.