La Coalición Cívica cerró la campaña porteña y llamó a votar para que haya "legisladores con las manos limpias"







El acto estuvo encabezado por los candidatos Hernán Reyes y Marcela Campagnoli y destacaron la "honestidad" del espacio.

La Coalición Cívica cerró la campaña en la ciudad de Buenos Aires.

La Coalición Cívica cerró su campaña porteña para las elecciones legislativas de este 26 de octubre en un acto encabezado por sus candidatos Hernán Reyes, que lidera la lista de diputados y Marcela Campagnoli, primer nombre para el Senado. “El domingo tenemos que llevar al Congreso a legisladores que tengan las manos limpias y que nos cuiden”, enfatizaron desde "Hagamos Futuro".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de los candidatos, el acto en las Barrancas de Belgrano contó con la presencia de la diputada nacional Paula Oliveto y del exlegislador Fernando Sánchez.

Durante una breve intervención en el cierre, Reyes sostuvo que "en la Argentina, la Coalición Cívica es imprescindible" y explicó: "Necesitamos que un espacio honesto y gente preparada que nos represente en el Parlamento”.

Coalición Cívica En ese sentido, el exlegislador porteño destacó que el espacio fundado por Elisa Carrió transitó "25 años sin una objeción a nuestra honestidad y con un gran trabajo en la defensa de los valores que nos constituyen y las causas que nos enorgullecen como argentinos”.

A su turno, Campagnoli se pronunció en la misma línea y agregó que “la Coalición Cívica tiene que estar en el Congreso para poder seguir trabajando para las peleas que nos convocan, como el Garrahan, la educación publica, la defensa de los jubilados y las pymes, se vean representadas como lo hicimos hasta acá”.

La Coalición Cívica cerrará la campaña en Provincia con un acto encabezado por Elisa Carrió Este jueves, la Coalición Cívica cerrará de manera definitiva su campaña en un acto en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Allí estará presente Elisa Carrió junto al candidato a diputado Juan Manuel López, su compañera de fórmula, Elsa Llenderrozas, y el intendente de la localidad, el tercer nombre de la lista, Lisandro Hourcade. Días atrás, en Mar del Plata, "Lilita" llamó a votar al espacio para “defender nuestra identidad de clase media, que es la que nos sostiene". Además, aseguró que desde Coalición Cívica siguen "aferrados a los mismos principios que hace 30 años" y para cerrar sostuvo: "Nunca fuimos oportunistas, ni cuando integramos una coalición de gobierno". Se espera que su intervención este jueves mantenga la misma línea.