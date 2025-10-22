Elecciones 2025: el RENAPER dispondrá de guardias de atención al público para agilizar la entrega de DNI







La institución informó que únicamente se "podrán retirarse los documentos ya tramitados y listos para entrega".

El RENAPER facilitará el acceso a los DNI en trámite, con el fin de no dejar a nadie fuera de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Gobierno de Mendoza

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó este miércoles que dispondrá en sus Centros de Documentación una guardia dedicada para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI). El objetivo es garantizar que todas las personas que hayan tramitado su documento puedan contar con él a tiempo para ejercer su derecho al voto este próximo 26 de octubre, en las elecciones legislativas.

Durante los días sábado 25 y domingo 26, los Centros de Documentación del RENAPER permanecerán abiertos en distintos puntos del país, con horarios extendidos para facilitar el retiro de los DNI.

La institución remarca que únicamente podrán retirarse los documentos ya tramitados y listos para entrega, y que los mismos serán entregados de forma personal, presentando la constancia de trámite correspondiente.

dni.jpg Centros habilitados y horarios de atención: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paseo Colón: 8 a 16. Dirección: Paseo Colón N°1093

Central: 10 a 17. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña N°689 Palermo: 9 a 17. Dirección: Avenida Intendente Bullrich N°2 Provincia de Buenos Aires Berazategui: 8 a 16. Dirección: Calle 12 N° 4964,(e/149 y 150) Hurlingham: 8 a 16. Dirección: Solís N° 1308 Jáuregui: 8 a 16. Dirección: Av. Flandes y San Luis Gonzaga s/n, Estación Jauregui. La Plata: 9 a 17. Dirección: Calle 7 N°1074 Mar del Plata: 8 a 16. Dirección: San Juan N°1521, Mar del Plata Moreno: 8 a 16 . Dirección: España N°11 (e/ Libertador y Alcorta) Olavarría: 8 a 16 Dirección: Lavalle N°3195 Pergamino: 8 a 16. Dirección: Joaquín Menéndez N°708 Quilmes Oeste: 8 a 16. Dirección: Av. 12 de Octubre N°2465 San Isidro: 8 a 16. Dirección: Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza San Justo: 8 a 16. Dirección: Dr. Enrique Eizaguirre N°2550, San Justo Tigre: 8 a 16. Dirección: Hipólito Yrigoyen N°2575, El Talar Vicente López: 8 a 16.. Dirección: Maipú N°100, Florida Santa Fe Rosario Norte: 8 a 16. Dirección: Aristóbulo del Valle N°2734 Córdoba Alta Córdoba: 8 a 16. Dirección: Jerónimo Luis de Cabrera 250 Para conocer todos los Centros de Documentación disponibles, consultar en el sitio web oficial del RENAPER o a través de las redes sociales del Ministerio del Interior.