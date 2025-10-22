El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó este miércoles que dispondrá en sus Centros de Documentación una guardia dedicada para la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI). El objetivo es garantizar que todas las personas que hayan tramitado su documento puedan contar con él a tiempo para ejercer su derecho al voto este próximo 26 de octubre, en las elecciones legislativas.
Elecciones 2025: el RENAPER dispondrá de guardias de atención al público para agilizar la entrega de DNI
La institución informó que únicamente se "podrán retirarse los documentos ya tramitados y listos para entrega".
-
Dónde voto elecciones 2025: consultá el padrón electoral
-
Elecciones 2025: los extranjeros residentes en el país no pueden votar en las nacionales
Durante los días sábado 25 y domingo 26, los Centros de Documentación del RENAPER permanecerán abiertos en distintos puntos del país, con horarios extendidos para facilitar el retiro de los DNI.
La institución remarca que únicamente podrán retirarse los documentos ya tramitados y listos para entrega, y que los mismos serán entregados de forma personal, presentando la constancia de trámite correspondiente.
Centros habilitados y horarios de atención:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Paseo Colón: 8 a 16. Dirección: Paseo Colón N°1093
Central: 10 a 17. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña N°689
Palermo: 9 a 17. Dirección: Avenida Intendente Bullrich N°2
Provincia de Buenos Aires
Berazategui: 8 a 16. Dirección: Calle 12 N° 4964,(e/149 y 150)
Hurlingham: 8 a 16. Dirección: Solís N° 1308
Jáuregui: 8 a 16. Dirección: Av. Flandes y San Luis Gonzaga s/n, Estación Jauregui.
La Plata: 9 a 17. Dirección: Calle 7 N°1074
Mar del Plata: 8 a 16. Dirección: San Juan N°1521, Mar del Plata
Moreno: 8 a 16 . Dirección: España N°11 (e/ Libertador y Alcorta)
Olavarría: 8 a 16 Dirección: Lavalle N°3195
Pergamino: 8 a 16. Dirección: Joaquín Menéndez N°708
Quilmes Oeste: 8 a 16. Dirección: Av. 12 de Octubre N°2465
San Isidro: 8 a 16. Dirección: Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza
San Justo: 8 a 16. Dirección: Dr. Enrique Eizaguirre N°2550, San Justo
Tigre: 8 a 16. Dirección: Hipólito Yrigoyen N°2575, El Talar
Vicente López: 8 a 16.. Dirección: Maipú N°100, Florida
Santa Fe
Rosario Norte: 8 a 16. Dirección: Aristóbulo del Valle N°2734
Córdoba
Alta Córdoba: 8 a 16. Dirección: Jerónimo Luis de Cabrera 250
Para conocer todos los Centros de Documentación disponibles, consultar en el sitio web oficial del RENAPER o a través de las redes sociales del Ministerio del Interior.
- Temas
- Renaper
- Elecciones 2025
- DNI
Dejá tu comentario