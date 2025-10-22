Avanza la causa contra José Luis Espert: ordenaron allanar un estudio contable vinculado al diputado







Los operativos son una continuación del allanamiento de la casa del economista en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre en el marco de la causa por el pago de u$s200.000 que el diputado habría recibido de "Fred" Machado.

La Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, avanza en la causa contra el diputado José Luis Espert, investigado por presunto de dinero, y ordenó operativos de allanamiento en un estudio contable vinculado al economista.

Los operativos son una continuación del allanamiento de la casa de Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre en el marco de la causa por el pago de u$s200.000 que el diputado habría recibido de "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, informó la agencia Noticias Argentinas.

El estudio contable pertenece a Fernando Escobar, amigo del diputado, y está ubicado en la calle Merced al 1200. En el oficio de la fiscalía se buscaba "información relacionada a Fred Machado", aseguraron fuentes citadas por elDiarioAR. Los efectivos de Gendarmería, a cargo del operativo, se encontraron con un cartel de "hoy cerrado" en la puerta del estudio.

José Luis Espert, más complicado por su vínculo con Fred Machado El pilar de la investigación es el vínculo entre Espert y Machado. El economista recibió u$s200.000 del empresario durante la campaña presidencial de 2019 en una cuenta a su nombre en el Banco Morgan Stanley, como parte de un acuerdo que ascendería a u$s1.000.000. Además del dinero, el entonces candidato libertario habría recibido apoyo logístico con el uso de una camioneta blindada y un avión privado, en el que reconoció haber viajado al menos 35 veces.

Luego de que se destaparan los detalles del vínculo, Espert decidió renunciar a su candidatura en la provincia de Buenos Aires por la lista de La Libertad Avanza y dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, había revelado que el diputado utilizaba el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia, lo que generó "incomodidad a los aportantes".

El empresario, que enfrenta cargos en Texas por delitos financieros y tráfico de estupefacientes, reconoció públicamente haber financiado la campaña presidencial de Espert en 2019, asegurando además que el dinero representaba “un primer pago de un contrato más amplio” por una supuesta asesoría en Guatemala. "Si hablo, se cae el país", dijo Machado en una de sus últimas declaraciones mediáticas, a la espera de su extradición a Estados Unidos, que se concretará el próximo 5 de noviembre después de cuatro años de prisión preventiva.