Axel Kicillof: "Javier Milei salió a hipotecar el futuro del país para llegar a octubre sin devaluar"







El gobernador de la provincia de Buenos Aires cuestionó a la administración nacional por gobernar con "vetos y decretos".

Axel Kicillof advirtió que el Gobierno "hipotecó el futuro" para "llegar a octubre sin devaluar".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra la administración de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas de este domingo y apuntó que "salió a hipotecar el futuro del país para llegar a octubre sin devaluar".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El mandatario cuestionó tanto el plan económico del Gobierno -señaló que convirtieron al Ministerio de Economía "en una mesa de dinero"- como la gestión política. Señaló que desde que el oficialismo llegó al poder "gobierna con vetos y decretos, eso es gobernar de espaldas al Congreso, que es como asumió", analizó.

En esa misma línea, agregó: "Milei dice que terminó con los piquetes y quiere armar un piquete legislativo", dijo al objetar la decisión del Poder Ejecutivo de dilatar la entrada en vigencia de las leyes de Emergencia en Discapacidad, Pediátrica y de Financiamiento Universitario.

Axel Kicillof intensifica la campaña en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones En compañía de jubilados, pymes, universitarios, mujeres y trabajadores de la obra pública, Kicillof y el referente del Frente Renovador Sergio Massa cerrarán este jueves la campaña bonaerense de Fuerza Patria (FP) en el municipio de San Martín. También estarán el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, junto a referentes del INTI, INTA y la CNEA, entre otros sectores que respaldan al espacio.

Además, encabezará una serie de mini actos en Almirante Brown y Berazategui. En esas localidades, el mandatario volverá a aprovechar las actividades de gestión para finalizar la campaña electoral sin centralizar el desenlace en un solo acto partidario, como se realiza habitualmente.

En Almirante Brown, Kicillof cerrará la capacitación de fiscales de Fuerza Patria. Más tarde, se presentará en la escuela de policía Juan Vucetich de Berazategui.