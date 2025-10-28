La Comisión $LIBRA reveló que Javier Milei promocionó otra cripto junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy







Maximiliano Ferraro, titular de la comisión, aseguró que los mismos actores participaron del esquema a través de la compra del token desarrollado por la misma empresa, Kip Protocol. Libraron oficios a plataformas para profundizar investigación.

Julian Peh junto a Javier Milei.

La Comisión del Congreso de la Nación que investiga el caso $LIBRA reveló este martes que dos meses antes de la criptoestafa que tuvo lugar en febrero de este año el presidente Javier Milei participó de un esquema similar junto a los mismos socios, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que tuvo detrás a la empresa de Julian Peh, Kip Protocol.

La operatoria, denunciada esta tarde por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, tuvo lugar el 9 de diciembre del 2024 y se concretó a través del token $KIP, promovido por la misma empresa que estuvo detrás de la creación de $LIBRA. Los mismos actores participaron del esquema a través de la compra del token.

"Hoy pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación", dijo dijo el legislador nacional, titular de la comisión investigadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1983274307363946542?s=48&partner=&hide_thread=false $LIBRA: MILEI, NOVELLI TERRONES GODOY HICIERON LO MISMO DOS MESES ANTES CON $KIP.



Hoy pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de… pic.twitter.com/Ad3u0u1nJy — maxi ferraro (@maxiferraro) October 28, 2025 Ferraro reveló que los involucrados "compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del Presidente y se retiraron con ganancias millonarias", que según dijo, ascendieron a "más de 600 mil dólares". "Es el mismo patrón que se repetiría luego con $LIBRA", añadió.

La operatoria de LIBRA "no fue casualidad, ni sorpresa", dijo Ferraro y afirmó que el Presidente "ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él". La novedad fue presentada este jueves en la reunión de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda, donde dieron luz verde a nuevas medidas de prueba para avanzar en esta línea.

Los diputados definieron solicitar nuevos oficios a tres plataformas. Además, renovaron las citaciones a familiares de Novelli por los movimientos de cajas de seguridad antes y después de $LIBRA. En paralelo, definieron remitir toda la información al juzgado que investiga la posible estafa y la participación de Milei y sus socios. "Vamos a seguir investigando hasta el final. Ni las presiones, ni el poder corporativo, ni todo tipo de encubrimiento van a tapar la verdad", concluyó Ferraro.