SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de octubre 2025 - 19:10

La Comisión $LIBRA reveló que Javier Milei promocionó otra cripto junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

Maximiliano Ferraro, titular de la comisión, aseguró que los mismos actores participaron del esquema a través de la compra del token desarrollado por la misma empresa, Kip Protocol. Libraron oficios a plataformas para profundizar investigación.

Julian Peh junto a Javier Milei.&nbsp;
Julian Peh junto a Javier Milei. 

La Comisión del Congreso de la Nación que investiga el caso $LIBRA reveló este martes que dos meses antes de la criptoestafa que tuvo lugar en febrero de este año el presidente Javier Milei participó de un esquema similar junto a los mismos socios, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que tuvo detrás a la empresa de Julian Peh, Kip Protocol.

La operatoria, denunciada esta tarde por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, tuvo lugar el 9 de diciembre del 2024 y se concretó a través del token $KIP, promovido por la misma empresa que estuvo detrás de la creación de $LIBRA. Los mismos actores participaron del esquema a través de la compra del token.

Informate más

"Hoy pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación", dijo dijo el legislador nacional, titular de la comisión investigadora.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/1983274307363946542?s=48&partner=&hide_thread=false

Ferraro reveló que los involucrados "compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del Presidente y se retiraron con ganancias millonarias", que según dijo, ascendieron a "más de 600 mil dólares". "Es el mismo patrón que se repetiría luego con $LIBRA", añadió.

La operatoria de LIBRA "no fue casualidad, ni sorpresa", dijo Ferraro y afirmó que el Presidente "ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él". La novedad fue presentada este jueves en la reunión de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda, donde dieron luz verde a nuevas medidas de prueba para avanzar en esta línea.

Los diputados definieron solicitar nuevos oficios a tres plataformas. Además, renovaron las citaciones a familiares de Novelli por los movimientos de cajas de seguridad antes y después de $LIBRA. En paralelo, definieron remitir toda la información al juzgado que investiga la posible estafa y la participación de Milei y sus socios.

"Vamos a seguir investigando hasta el final. Ni las presiones, ni el poder corporativo, ni todo tipo de encubrimiento van a tapar la verdad", concluyó Ferraro.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias