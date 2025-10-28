Pablo Quirno, tras la asunción: "La relación con EEUU está en un lugar óptimo, y esto es otro paso más" Por Liliana Franco







El flamante Canciller adelantó que trabajará para profundizar la "inserción internacional, justamente con mayor comercio y mayores inversiones".

Pablo Quirno juró como nuevo Canciller.

Pablo Quirno oficializó su nombramiento al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores este martes en su jura en la Casa Rosada y aseguró estar "entusiasmado y honrado por la confianza del Presidente y de todo el equipo de Gobierno" para llegar a este rol. El exsecretario de Finanzas adelantó que en esta nueva función dentro del Poder Ejecutivo trabajará para profundizar la "inserción internacional, justamente con mayor comercio y mayores inversiones". Uno de los puntos centrales en los que se enfocará será el vínculo con Estados Unidos, que dijo que está "en un lugar óptimo".

En diálogo con Ámbito luego de la ceremonia de jura, el funcionario destacó el trabajo que se hizo en la Cancillería durante los dos primeros años de la administración libertaria aunque aseguró que, tras el respaldo que recibió el Gobierno en las elecciones legislativas de este domingo, "todo esto se va a poder profundizar para atraer inversión y crecimiento a los argentinos".

Respecto a su salida del ministerio de Economía, aseguró que es "un lugar muy querido" y destacó que se fue después de dejar a "todo el equipo bien plantado", con "todo el proceso de licitaciones, de reestructuraciones de deuda que hicimos durante" la gestión.

Por otro lado, se refirió a las designaciones que había hecho previamente Gerardo Werthein, quien ocupó el cargo hasta la semana pasada, y explicó que todavía no se reunió con el equipo de la Cancillería pero que ahora que ya juró resolverá quiénes conformarán parte de la cartera.

Además habló del vínculo con Estados Unidos, explicó que la agenda "se consolida día a día" y remarcó que "la relación está en un lugar óptimo y esto es un paso más". En ese sentido, destacó que el Presidente "ha tenido muchos viajes" para "cementar" el lazo.

