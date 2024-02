La interna de los "halcones": Karina vs. Santiago Caputo

Ni Frigerio ni Torres creen que sea bueno para el Gobierno ni para las provincias continuar con este clima de tensión. Trabajan para reconstruir los puentes y diseñar un nuevo pacto fiscal que defina responsabilidades en los gastos además de discutir sobre los impuestos que no se coparticipan. Algo de esto plantearán en sus discursos de apertura ante sus Legislaturas. Por eso no salieron como el resto de los gobernadores a criticar la eliminación del fondo compensador al de transporte y el recorte de fondos del Fonid.

En paralelo, Macri no quiere quedar expuesto como el jefe de un sector que viene a colonizar el Gobierno. Admira el coraje de Milei y considera que nadie de su partido ni de Juntos tiene el coraje para avanzar en las reformas que impulsa el Presidente. Pero le preocupa la falta de gestión y resultados del gobierno libertario. Por eso no consigue figuras de renombre dispuestas a desembarcar en Anses o en la Secretaría de Minería, dos cargos que quedaron vacantes luego de la eyección del cordobés Osvaldo Giordano y de la salteña Flavia Royón. La obsesión del ex presidente es lograr el desembarco de Guillermo Dietrich como reemplazante de Guillermo Ferraro al frente de un súper ministerio, plan que choca con el veto de Karina. En el entorno de María Eugenia Vidal aseguran que no recibieron ningún llamado del Gobierno y tampoco ningún pedido de Macri. A la ex gobernadora no le interesa en este momento ser funcionaria de una gestión que rompió puentes con todo el ecosistema político.

Santiago Caputo buscar cerrar el acuerdo con Macri cuanto antes pero en el gabinete manda la jefa, Karina Milei. La hermana del Presidente quiere seguir adelante con la caza de "traidores" y con la asfixia económica a los gobernadores, incluso de los que están dispuestos a acompañar al Gobierno. El asesor presidencial, en cambio, quiere reorientar el foco de la traición a Massa y Larreta.