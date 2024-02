Guillermo Francos habló sobre un posible ingreso del PRO al Gobierno: "Tienen estructura y dirigentes"

"Con lo cual me parece que tiene para aportar tanto en estructura política como en dirigentes. Habrá que ver si tenemos coincidencia y la misma mirada sobre cómo se solucionan los problemas de la Argentina", señaló.

Guillermo Francos se refirió al encuentro de Milei con el papa Francisco

Francos se encuentra en Roma, Italia, como integrante de la comitiva que viajó para visitar al papa Francisco este lunes. El funcionario nacional viene de días difíciles en rol tras el fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

Francos se refirió a los cruces que mantuvo Milei con el papa Francisco y aseguró que formaron "parte de una etapa que quedó totalmente superada".

Respecto a la reunión de este lunes, el ministro anticipó "un encuentro muy constructivo" en el que el Presidente llega con la expectativa "de que el Papa visite pronto la Argentina".

Milei habló sobre un posible ingreso del PRO al Gobierno

Tras el fracaso de la ley ómnibus, Javier Milei calificó de "traidores" a quienes votaron en contra cuando habían dicho que apoyarían el proyecto. En ese contexto, el presidente de la Nación se refirió a la posibilidad de profundizar la alianza con el PRO.

En diálogo con Radio Mitre, el mandatario sostuvo: "Siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa de que no la vean. Si no la ven, no la ven", confirmando que analizará un acuerdo con el PRO. Además, afirmó que tiene un "diálogo fluido" con el ex presidente Mauricio Macri.

Tal y como sostuvo en las declaraciones radiales, el presidente se refirió a las especulaciones que surgieron en los últimos días sobre un acuerdo político con el partido amarillo. En ese sentido, sostuvo que es algo que "naturalmente fluye hacia ello, además de que nos llevamos muy bien".

Milei también hizo hincapié en que el "explorar el acuerdo con el PRO" se dio de "modo espontáneo y natural" luego de las elecciones del 22 de octubre y se convalidó con lo que sucedió en los últimos días en la Cámara de Diputados en relación a la ley ómnibus.