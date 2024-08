La Justicia podría pedir el teléfono de Alberto Fernández para la causa de los seguros

La situación judicial de Alberto Fernández no solo quedó comprometida por el impulso que tuvo la causa por agresiones contra su ex esposa y denunciante Fabiola Yañez , sino que podría complicarse todavía más con el correr de las horas, en el expediente original que investiga maniobras por intermediación irregular de brokers en los seguros que debía contratar el Estado.

De allí surgieron varios intercambios de chats entre Fernández y su exsecretaria privada que dan cuenta de que la búsqueda de acaparar contrataciones de seguros por parte de las empresas de Martínez Sosa no le era un tema ajeno, como había declarado en un primer momento.

Rívolo podría considerar que peritar el celular del expresidente serviría para confirmar esos intercambios, y permitiría, además, establecer si hubo o no borrado de información desde que estalló el escándalo hasta que se realizó el operativo de secuestro del aparato. El fiscal González no avanzará en la apertura de todo el contenido del teléfono del ex presidente, dado que se limita a confirmar si envió mensajes o intentó contactar por esa vía a Yañez cuando ya existía una restricción judicial a hacerlo.

La causa por lesiones no lo habilita para explorar su contenido por otro tipo de delitos. Pero en el caso de Rívolo, su investigación le permite ir hacia atrás para reconstruir la trama que se habría orquestado para beneficiar a Martínez Sosa con contratos de distintas reparticiones con Nación Seguros, cuyas comisiones eran pagadas a empresas relacionadas con brokers allegados.