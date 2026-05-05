El episodio que tiene en la mira a Héctor Guerrero ocurrió el 12 de marzo de 2025, en medio de una manifestación de jubilados frente a Congreso.

La familia de Pablo Grillo pidió la elevación a juicio oral del gendarme que lo hirió de gravedad.

La querella que representa a la familia del fotógrafo Pablo Grillo requirió este martes a la jueza María Servini que eleve a juicio oral al gendarme Héctor Guerrero , autor del disparo que puso en riesgo la vida del joven el 12 de marzo de 2025.

El pedido se sumó al dictamen del fiscal Eduardo Taiano que ayer también pidió la elevación a juicio del acusado. En este sentido, la querella acusa a Guerrero de “tentativa de homicidio agravado” contra Grillo y de abuso de arma agravado, por otros 5 disparos que realizó de forma prohibida contra manifestantes.

También pidieron que se profundice la investigación sobre la cadena de mando —jefes de Gendarmería , Policía Federal y Ministerio de Seguridad de la Nación — quienes con sus acciones u omisiones contribuyeron a que Guerrero pusiera en riesgo la vida del fotógrafo y del resto de los manifestantes.

El episodio que tiene en la mira a Héctor Guerrero ocurrió el 12 de marzo de 2025, en medio de una manifestación de jubilados frente a Congreso.

El fiscal Eduardo Taiano , a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó juicio oral para el gendarme acusado de disparar contra el fotógrafo durante una manifestación frente al Congreso en 2025.

Según advirtió, los efectivos policiales "actuaron de manera desproporcionada e irracional", y el gendarme actuó con "plena conciencia de que infringía las normas".

Para el fiscal, el cabo primero de la Gendarmería Nacional se apartó de las normas que regulan el uso legítimo de la fuerza e incumplió los protocolos establecidos para la utilización del armamento que tenía aquella tarde. “Su accionar representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico”, sostuvo.

De esta manera, dispuso que el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina Héctor Jesús Guerrero vaya a juicio oral para enfrentar un debate por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por idéntica razón, cometido en cinco oportunidades.

Según se estableció a través de peritajes e informes, durante la manifestación, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y “de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) con su pistola lanza gases marca ‘FM’” desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia los manifestantes que se encontraban sobre Yrigoyen, en sentido a la calle Virrey Cevallos.

Para la fiscalía, los seis disparos generaron “un peligro concreto para la vida e integridad física de las personas allí presentes, mientras que aquel realizado a las 17.18 hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo, causándole lesiones gravísimas”.

Por el impacto de la granada de gas sobre su cabeza, Grillo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. A partir de ese diagnóstico, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades. Por las secuelas ocasionadas, se estableció que las lesiones que le generó el disparo fueron gravísimas

De acuerdo con la actualización de su historia clínica y el peritaje médico efectuado, Grillo presenta un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas, lo que podría derivar en secuelas permanentes en su esfera neurológica y en una incapacidad laboral prolongada.