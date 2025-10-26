La Libertad Avanza dio el batacazo en Jujuy y se impuso al oficialismo local







La lista encabezada por Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi logró imponerse en la mayoría de los circuitos electorales y se aseguró dos lugares en la Cámara de Diputados de la Nación.

La Libertad Avanza ganó y se quedó con dos de las tres bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación.

Los resultados de las Elecciones Legislativas 2025 en Jujuy de este domingo ubicaron a Alianza La Libertad Avanza como el frente ganador, con el 37,47% de los votos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras tanto, el segundo lugar lo ocupa el Frente Jujuy Crece con el 19,79% de los votos, que postuló a María Inés Zigarán como primera candidata. De todos modos, la actual funcionaria provincial, quien además triunfó en las elecciones provinciales de medio término, logró ingresar al Congreso, en una elección que le permitió mantener la representación del sector.

En tercer lugar, con el 15,53% de los votos, se ubicó Frente Fuerza Patria. El cual llevaba como candidata a renovar la banca a la actual legisladora nacional Leila Chaher, referente del PJ provincial que se encuentra intervenido. Seguida por Primero Jujuy Avanza con el 14,98% de los votos y, en quinto lugar, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) con el 9,91% de los votos.

En la provincia se eligió solo la categoría a diputados nacionales. Se renovaron tres bancas de las seis que representan a la provincia en la Cámara baja nacional. Las bancas que finalizaron el mandato son las de Leila Chaher (UxP), Alejandro Vilca (FIT-U) y Natalia Sarapura (UCR).

La lista encabezada por Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi logró imponerse en la mayoría de los circuitos electorales y se aseguró dos lugares en la Cámara Baja. Ambos asumirán sus bancas en diciembre, y se sumarán a Manuel Quintar, actual miembro de la Cámara de Diputados.

En total, 602.380 jujeños estaban habilitados para emitir el sufragio, sin embargo, votó el 55% del padrón electoral. La jornada de elecciones se desarrolló de forma positiva, sin el registro de incidentes, de acuerdo confirmaron las autoridades de los comicios. Los números oficiales en Jujuy La Libertad Avanza - 37,47%

Frente Jujuy Crece - 19,79%

Fuerza Patria - 15,53%

Primero Jujuy Avanza - 15,03%

Frente de Izquierda Unidad - 9,91%

Frente Unir Liberal - 1,43%

Transformación Libertaria - 0,81%