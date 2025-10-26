Elecciones 2025: La Libertad Avanza derrotó al oficialismo en Neuquén y sumó dos senadores

Los libertarios lograron que Nadia Márquez y Pablo Cervi ingresen a la Cámara alta tras conseguir el 36% de los votos. La Neuquinidad, del gobernador Rolando Figueroa, sumó el senador restante. El PJ se queda sin representantes en el Senado.

La Libertad Avanza se impuso en las elecciones celebradas este domingo en Neuquén , con el 36% de los votos y consiguió así sumar dos senadores y dos diputados. En segundo lugar, se ubicó La Neuquinidad , con 31% , que sumó un un senador y un representante en la Cámara baja.

Por su parte, para el peronismo fue una catastrófica derrota, ya que se quedó sin sumar ningún legislador al obtener el 13% de los votos.

Neuquén renovaba tres senadores y tres diputados nacionales , correspondientes a los mandatos de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), Silvia Sapag y Oscar Parrilli (Unión por la Patria) en la Cámara alta; y Tanya Bertoldi (UP), Pablo Cervi (Liga del Interior) y Osvaldo Llancafilo (MPN) en Diputados.

Ahora, ingresarán Nadia Márquez (La Libertad Avanza), Pablo Cervi (La Libertad Avanza) y Julieta Carroza (La Neuquinidad) al Senado y Gastón Riesco (LLA), Soledad Mondaca (LLA) y Karina Maureira (La Neuquindad) a la Cámara baja.

Victoria libertaria en Neuquén

El gran ganador fue La Libertad Avanza, con Nadia Márquez y Pablo Cervi como postulantes a la Cámara alta, y Gastón Riesco junto a Soledad Mondaca como candidatos a la baja. El espacio sumó 2 senadores y 2 diputados.

Por su parte, La Neuquinidad, la fuerza provincialista que reúne sectores del PRO, una parte del peronismo provincial y a libertarios díscolos, no logró condensar el poder político de Figueroa y sumará 1 diputado y 1 senador al Congreso. La lista estuvo encabezada por Julieta Carroza y Juan Ousset al Senado, y por Karina Maureira y Joaquín Perren a Diputados. Sin embargo, al ser un espacio nuevo no ponía legisladores en juego.

"Agradezco a todos los integrantes de la lista y felicito a Julieta Corroza y Karina Maureira, que asumirán como senadora y diputada nacional", dijo Figueroa tras reconocer la derrota, aunque se encargó de aclarar: "No se plebiscitaba la gestión provincial".

Por su parte, Fuerza Patria presentó a la senadora Silvia Sapag, quien intentaba renovar su banca, acompañada por Beatriz Gentile y Fernando Pieroni para Diputados. Sin embargo, el espacio kirchnerista no logró sostener los niveles de apoyo que había alcanzado en elecciones anteriores y se quedó sin sumar legisladores.

Este domingo, 36.477.204 argentinos estaban llamados a votar por 127 diputados y 24 senadores a lo largo del país. Para determinar el número de escaños que le corresponde a cada provincia, en la Cámara de Diputados se utiliza el sistema D’Hondt, el cual también se utiliza para determinar la cantidad de bancas se le asigna a cada fuerza tras los comicios. Por su parte, en la Cámara alta se distribuyen dos senadores por la fuerza más votada y uno por la segunda.