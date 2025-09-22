La Oficina Anticorrupción establece una guía para fortalecer la integridad y la transparencia en el sector público

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, busca unificar criterios y establecer estándares comunes para el diseño e implementación de políticas de ética y transparencia en los organismos de la administración nacional.

La Oficina Anticorrupción (OA) aprobó la “Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional” , elaborada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia en el marco del Observatorio de Políticas de Integridad.

La resolución 12/2025, firmada por el titular de la OA, Alejandro Erasmo Guillermo Melik , fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y establece que la guía será difundida entre las jurisdicciones y organismos de la administración pública nacional a través de la Red de Enlaces de Integridad , creada en 2019.

El documento propone lineamientos comunes para fortalecer la ética y la transparencia , con herramientas de gestión de riesgos, control de conflictos de interés, mecanismos de denuncias y participación ciudadana, así como pautas para monitorear y evaluar los avances.

Según la resolución, si bien la guía está dirigida al sector público nacional, se promoverá su difusión a nivel federal con el fin de aportar herramientas prácticas a las provincias y municipios para la implementación de políticas de integridad.

Qué dice la guía

La Guía establece que todo Programa de Integridad debe partir de un diagnóstico inicial y un análisis de riesgos específicos de cada organismo, seguido por la elaboración, implementación y monitoreo de medidas orientadas a fortalecer la ética y la transparencia. El rol de las máximas autoridades resulta clave para fijar el “tono de la dirección” y garantizar el respaldo institucional a las políticas de integridad.

Entre sus contenidos principales se incluyen la elaboración de un código de ética, acciones vinculadas a la transparencia activa, mecanismos para la detección y gestión de conflictos de interés, cumplimiento del régimen de declaraciones juradas patrimoniales, control de obsequios y viajes financiados por terceros, registro de audiencias de gestión de intereses y medidas para reforzar la integridad en contrataciones públicas.

La guía también promueve la participación ciudadana e interinstitucional, la creación de espacios de diálogo y la asignación de responsabilidades específicas en materia de integridad dentro de cada organismo. Además, plantea la necesidad de contar con sistemas de monitoreo y evaluación permanentes, capaces de medir avances, detectar desvíos y asegurar la mejora continua en la implementación de políticas públicas de transparencia.