Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 22 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

A cuánto abre la semana el dólar blue. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta la semana pasada, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 3,1%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 22 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.

Valor del MEP hoy, lunes 22 de septiembre El dólar MEP cotizó a $1.551,03 y la brecha contra el mayorista llegó al 5,2%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 22 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,06, por lo cual la brecha escaló al 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.550,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.657, según Binance.