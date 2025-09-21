Martín Menem quiso cuestionar a Axel Kicillof, pero se comió una fake news

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó al gobernador bonaerense por un supuesto nuevo impuesto a las billeteras virtuales, pero terminó escrachado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , intentó criticar en su cuenta de X al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por un supuesto nuevo impuesto a las billeteras virtuales. Sin embargo, el titular de la Cámara baja terminó posteando una fake news.

El riojano reposteó un tuit del influencer libertario Fran Casaretto , en el que se mostraba un cartel en el que un local de empanadas anunciaba un recargo por pagar con Mercado Pago.

La intención del posteo era adjudicarle al gobernador bonaerense la creación de un nuevo impuesto, a pesar que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) ya lo había desmentido. "El regalito de Fuerza Patria" , escribió Menem.

No obstante, automáticamente varios usuarios le remarcaron al presidente de la Cámara de Diputados que se trataba de una foto era vieja, de 2022, y que no correspondía a un local de empanadas, sino a una farmacia.

Billeteras virtuales: ARBA aclara que la retención de Ingresos Brutos no es un nuevo impuesto

El nuevo sistema de retenciones para las billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires comenzará a funcionar a pleno a partir del 1ro de noviembre, cuando finalice el plazo que tendrán las empresas para adaptar los sistemas.

Así lo aclararon a Ámbito fuentes de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Desde el organismo se aclaró que la inclusión de las billeteras en el sistema “no es la creación de un tributo adicional, sino una disposición que busca ordenar el sistema tributario”.

“La medida se enmarca en la necesidad de armonizar criterios con el resto de las jurisdicciones del país y, al mismo tiempo, garantizar un tratamiento equitativo para todos los medios de pago”, señaló ARBA en un comunicado.

Se trata de igualar las condiciones de medios de pagos electrónicos como Mercado Pago, con las retenciones que se practican en las cuentas bancarias. La medida no influye en el precio final al consumidor, sino que afecta al comerciante, que ahora tendrá que pagar por anticipado una parte de Ingresos Brutos por su facturación.

A partir del 1ro de octubre tendrán que comenzar a retener las empresas que ya figuran en el listado de Proveedores de Servicios de Pago, mientras que a partir del 1ro de noviembre lo harán aquellas que quedan incluidas en la norma pero que todavía no están en el listado.