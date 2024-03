La respuesta de Emilio Pérsico a la denuncia del Gobierno: "Ya existía y fue desestimada"

El dirigente social afirmó que la denuncia tiene un trasfondo político. "El Gobierno quiere discutir a Emilio Pérsico y no al hambre", dijo.

El dirigente social y ex funcionario Emilio Pérsico salió a responder la denuncia que presentará en su contra el Gobierno y sostuvo que se trata de un expediente que ya tuvo "curso legal porque lo había presentado la Coalición Cívica" y que en 2019 "ya fue desestimado" .

"Es una denuncia que ya tiene curso legal, ya la había hecho la Coalición Cívica. Empieza por un expediente que venía del gobierno anterior y que yo firmo y cometo un error al firmarlo porque era el expediente de una cooperativa de la que yo había sido parte un año antes, pero ya había renunciado. Pensaba que no había problema porque fue un año antes y la nueva reglamentación hablaba de tres años ", explicó Pérsico en declaraciones a Radio Splendid.

"Apenas pasó eso, me presenté en la Oficina Anticorrupción y me dijeron como tenia que salir de ese error, que yo reconocí, y para mí ahí terminó. Fue apenas llegamos al gobierno (de Alberto Fernández)", continuó.

Pérsico habló de la denuncia de Capital Humano: "Ya está desestimada"

Al respecto, Pérsico dijo que la denuncia que presentará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tiene un trasfondo político y la vinculó a que en la misma jornada las organizaciones sociales hicieron un "piquetazo" contra el gobierno de Javier Milei.

"Esto que era del 2019 aparece ahora de nuevo porque hoy hubo cortes de ruta. Esta denuncia ya está desestimada. Mi abogada me dijo esto ya está, no hay nada", insistió el dirigente.

"Se va a hacer otra denuncia y va a volver a dar que no hay nada. Ahora lo que hicieron fue agregar otra cooperativa. Dicen que La Patriada no hizo las obras, pero vamos a demostrar que se hicieron", concluyó.

"El Gobierno quiere discutir a Emilio Pérsico y no al hambre"

Más tarde, en diálogo con Radio con Vos, el dirigente consideró que "la denuncia no tiene ningún basamento jurídico" y apuntó contra Javier Milei: "No le tengo miedo a la denuncia, sí a un Presidente que ante una movilización o la caída del DNU hace esto".

"Javier Milei está acostumbrado a atacar cuando algo le sale mal", señaló Pérsico esta noche, y le dijo que en lugar de agredir a opositores "que vaya al psicólogo".

Respecto a los motivos de fondo de la denuncia, el dirigente señaló que "el Gobierno quiere discutir a Emilio Pérsico y no al hambre" y apuntó contra Sandra Pettovello: "No hizo nada desde que llegó al Ministerio. Este Gobierno no repartió un kilo de comida".