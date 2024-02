Sandra Pettovello: "Los dirigentes usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol"

La ministra de Capital Sandra Pettovello adelantó que no recibirá a las organizaciones sociales porque no los convoque,

"Yo no cite a la gente para que este bajo el sol, los convocaron los dirigentes", dijo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello a Ámbito. “El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual, pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué, fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”.