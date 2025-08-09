El aumento clave que todas las prestaciones de ANSES tienen que tener en cuenta en agosto 2025

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, los titulares de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán un incremento del 1,62% este mes.

Junto con los haberes actualizados, ANSES entregará un bono de ingresos adicional a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya comenzó con la entrega de los pagos correspondientes a este octavo mes del año. Como es habitual, el calendario respetará la terminación de DNI de los beneficiarios. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,62% en agosto, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

A su vez, el organismo dirigido por Fernando Bearzi confirmó la entrega del bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a los jubilados y pensionados cobren la mínima . Y, por su parte, los titulares de las distintas asignaciones familiares podrán acceder a dos extras: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche .

A través de la Resolución 278/2025 , publicada en el Boletín Oficial, la entidad determinó los valores para las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones de agosto 2025. De esta manera, las prestaciones sociales aumentarán un 1,62% este mes, correspondiente al dato de la inflación de junio que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, el organismo previsional continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren el haber mínimo . Estos serán los nuevos valores:

Jubilación mínima: $384.305,37 ( $314.305,37 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30 ( $251.444,30 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $290.013,76 ( $220.013,76 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.081.261,17 a $2.114.977,6.

Por otro lado, el valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $112.942 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($90.353,6), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. Un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

Por su parte, el 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $367.757, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $56.475 este mes.

Junto con los montos actualizados, los beneficiarios de las asignaciones familiares podrán acceder a dos extras: la Tarjeta Alimentar (cuyo valor depende de la cantidad de menores en el hogar) y el Complemento Leche ($42.593,43)

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 1: martes 12 de agosto

DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 5: martes 19 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre

Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre

Prestación por Desempleo – Plan 1

DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Prestación por Desempleo – Plan 2