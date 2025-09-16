La UBA denunció que el Presupuesto 2026 presentado por Javier Milei "agrava el ajuste a las universidades"







El Presidente realizó la presentación oficial en cadena nacional. Para la universidad, éste profundiza "la inédita crisis".

La UBA apuntó contra el Presupuesto 2026 presentado por Milei. Ámbito

La Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un comunicado oficial en el que apunta contra el Presupuesto 2026 anunciado por el presidente Javier Milei el lunes por la noche en cadena nacional. En ese sentido, afirmaron que la presentación implica un fuerte recorte a la universidades públicas.

En el comunicado, advirtió que el plan oficial “ratifica y agrava el ajuste a las universidades”. Desde la casa de estudios señalaron que la propuesta “profundiza la inédita crisis que ya atraviesa la UBA” al consolidar recortes salariales y en el financiamiento de las funciones de educación, ciencia y técnica.

Las autoridades universitarias remarcaron que, tras dos años de prórrogas y sin un presupuesto aprobado, el sistema registró en 2025 “la inversión más baja de los últimos 20 años” en materia de educación superior. Según el comunicado, la nueva previsión “consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes”.

No al veto UBA protesta virtual Luego de las extensas protestas por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, la UBA lanzó un comunicado cuestionando el Presupuesto 2026. UBA

Los puntos críticos señalados por la UBA En relación con las partidas previstas, la UBA alertó que el presupuesto no incluye:

“La recomposición de los gastos de funcionamiento.”

“La actualización de las becas estudiantiles.”

“La reanudación de las obras de infraestructura y mantenimiento que continúa paralizada.”

“La recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, gravemente afectados en 2024 y 2025.”

“Ni un mecanismo que impida que el presupuesto siga perdiendo valor en 2026.” La inversión respecto al PBI y el pedido al Congreso El comunicado también advirtió que, medida en relación con el PBI, la inversión proyectada para 2026 “mantiene el piso histórico alcanzado en 2025” y se ubicará nuevamente por debajo del 0,5% del PBI, un nivel considerado insuficiente para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. En su mensaje final, la UBA sostuvo que resulta “imprescindible que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario” con el fin de asegurar la continuidad de las instituciones públicas en 2026. El fin de la ratificación es "garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”, concluyó el comunicado. El comunicado completo de la UBA El presupuesto presentado por el Gobierno nacional ratifica y agrava el ajuste a las universidades El comunicado oficial de la UBA