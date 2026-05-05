El Gobierno cruzó a la UBA por los fondos a hospitales universitarios y negó desfinanciamiento

Capital Humano aseguró que transfirió la totalidad de las partidas previstas en el Presupuesto 2026 mientras la universidad advierte por una crisis que pone en riesgo la atención y el funcionamiento de centros de salud.

El Ministerio de Capital Humano salió a responder a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en medio de la creciente tensión por la crisis en los hospitales universitarios y rechazó las denuncias sobre desfinanciamiento.

A través de un comunicado oficial, la cartera sostuvo que el Gobierno transfirió de manera mensual la totalidad de los créditos presupuestarios asignados a la UBA en el marco de la Ley de Presupuesto 2026 , incluyendo los fondos destinados a la función salud tanto para gastos de personal como de funcionamiento.

Desde el Ministerio indicaron que el reclamo de la universidad apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida específica de hospitales universitarios , que asciende a más de 79 mil millones de pesos y que debe ser distribuida entre todas las casas de estudio del país que cuentan con centros de salud.

En ese sentido, cuestionaron el pedido de la UBA al señalar que la institución solicitó cerca del 94,5 por ciento de ese fondo total, lo que, de ser aceptado, dejaría un margen reducido para el resto del sistema universitario nacional.

Hospitales universitarios: que reclama la UBA

Del otro lado, las autoridades de la UBA sostienen una posición opuesta y advierten que la situación es crítica. Según denunciaron, en lo que va de 2026 no se ejecutaron fondos correspondientes a la partida de hospitales universitarios, lo que generó una deuda cercana a los 20 mil millones de pesos.

La universidad alertó que esta falta de financiamiento compromete el funcionamiento de su red hospitalaria y pone en riesgo la atención médica en varios centros, incluso con la posibilidad de suspender servicios, cirugías y prestaciones esenciales.

En ese marco, también señalaron que la ausencia de transferencias para gastos operativos afecta tanto la atención de pacientes como la formación de profesionales de la salud, en un contexto de creciente conflicto con el Gobierno nacional por el presupuesto universitario.

El contrapunto entre ambas posiciones profundiza la disputa entre el Ejecutivo y el sistema universitario, que ya viene escalando por la aplicación de la ley de financiamiento y por los recortes presupuestarios, y suma un nuevo frente en un área sensible como la salud pública.