Conflicto por los hospitales universitarios: el Gobierno negó una deuda, pero la UBA salió al cruce

La universidad respondió al comunicado de Capital Humano y sostuvo que el propio Gobierno admitió que aún no transfirió fondos de la partida específica. Los directores médicos advirtieron que las instituciones pueden funcionar solo 45 días más.

El Gobierno, las universidades y un nuevo episodio en el conflicto por el financiamiento. Foto de archivo.

El conflicto entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el financiamiento de los hospitales universitarios sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Ministerio de Capital Humano , a cargo de Sandra Pettovello , desmintiera una deuda con la casa de estudios, la universidad salió al cruce y sostuvo que el propio comunicado oficial confirma que no se transfirieron fondos de la partida específica destinada a gastos operativos.

La respuesta oficial había llegado después de que los directores de la red de hospitales universitarios de la UBA advirtieran que las dependencias clínicas podrían sostener su funcionamiento por apenas 45 días más , en medio de la crisis presupuestaria que atraviesan.

En el documento difundido por la cartera nacional, la gestión libertaria aseguró: "El Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento" .

Sin embargo, desde la UBA rechazaron esa interpretación y remarcaron que el planteo no refiere a los fondos generales enviados a la universidad, sino a la partida específica “Hospitales Universitarios” , prevista en el Presupuesto 2026 para sostener la operatoria de las instituciones asistenciales.

Cabe destacar que las casas de estudio y el Gobierno mantienen un conflicto por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario , aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia en dos oportunidades. La propia UBA ya había reclamado la “urgente asignación, actualización y transferencia” de partidas destinadas a funcionamiento, en particular las vinculadas a la función salud.

La UBA respondió a Capital Humano por los fondos de hospitales universitarios

A través de sus redes sociales, la UBA le respondió al Ministerio de Capital Humano y ratificó que durante los primeros cuatro meses del año no recibió fondos de la partida específica para el funcionamiento de los hospitales universitarios.

“El comunicado del Ministerio de Capital Humano confirma, en los hechos, el planteo que viene realizando la Universidad de Buenos Aires respecto del financiamiento de los hospitales universitarios”, sostuvo la casa de estudios.

En esa línea, la universidad afirmó: “El propio Ministerio reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo”.

Desde la UBA apuntaron además a una frase del comunicado oficial en la que Capital Humano señaló que “el área aún debe contemplar su distribución eficiente”. Para la universidad, esa expresión implica admitir que los fondos todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes.

La casa de estudios también aclaró que la partida “Hospitales Universitarios” no está destinada a todo el sistema universitario nacional, sino a las universidades que cuentan con instituciones asistenciales y cumplen funciones sanitarias, docentes y de investigación. Entre ellas mencionó a la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja.

Según la UBA, la solicitud presentada ante el Gobierno responde a criterios y antecedentes de ejecución presupuestaria de 2024 y 2025, en función de la magnitud, complejidad y nivel de atención de los hospitales que sostiene cada institución.

La respuesta del Gobierno a los hospitales de la UBA

En su comunicado, Capital Humano había señalado que el reclamo de la UBA apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida “Hospitales Universitarios” prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948.

“Esa partida corresponde a la totalidad del sistema de hospitales universitarios del país, y el área aún debe contemplar su distribución eficiente entre todas las casas de estudio que cuentan con hospitales”, detallaron desde el Gobierno.

Además, la cartera nacional indicó que la UBA solicitó, mediante una nota del 30 de abril de 2026, que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 94,5% del fondo.

En ese sentido, el Gobierno cuestionó el reclamo de la universidad: “De acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”.

Por último, la cartera a cargo de Pettovello sostuvo: “El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”.

El reclamo de los hospitales de la UBA

La Universidad de Buenos Aires alertó que la continuidad de la atención en su red de hospitales universitarios está comprometida ante la falta de ejecución de partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional. En ese marco, las autoridades convocaron a una conferencia de prensa en el Hospital de Clínicas José de San Martín, con el objetivo de exponer la situación y reclamar una respuesta urgente.

De acuerdo con lo informado por la universidad, durante el primer cuatrimestre de 2026 no se ejecutaron fondos correspondientes a la planilla “Hospitales” del presupuesto nacional, que prevé un total cercano a los $80.000 millones para universidades con instituciones asistenciales. De ese monto, al menos un 25% debía haberse transferido entre enero y abril, lo que implica un atraso cercano a los $20.000 millones.

hospital clinicas uba.jpeg Según alertaron las autoridades, las dependencias solo podrán funcionar 45 días más.

Directores de la red hospitalaria advirtieron que, en estas condiciones, las instituciones podrían sostener su funcionamiento por no más de 45 días. “Estamos hoy a 5 de mayo y hasta esta hora de la mañana todavía no se ha hecho el depósito correspondiente. Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso. Con lo cual, imagínense cómo podemos funcionar o cómo podemos seguir brindando la asistencia con la calidad que merecen nuestros pacientes”, explicó el doctor Norberto Lafos, director del Instituto Lanari.

En la misma línea, detalló las estrategias adoptadas para sostener la operatoria: “Tenemos que recurrir a todo tipo de ingeniería que se puedan imaginar, desde retraso en el pago de los proveedores, con el diálogo y el desgaste que eso significa, retraso en la atención y hasta recurrir a otro tipo de situaciones como donaciones o colaboraciones". Según precisó, los ingresos provenientes de obras sociales o prepagas se destinan exclusivamente a cubrir urgencias, como insumos y medicamentos.

“Lo único que pedimos es que nos asignen el presupuesto que nos adeudan, si esto así, en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestando la atención de los pacientes", concluyó.

Seis hospitales y más de 700.000 pacientes afectados

La red de hospitales universitarios de la UBA está compuesta por seis instituciones: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

En conjunto, estos centros atienden a más de 700.000 pacientes por año. Desde la universidad advirtieron que la falta de financiamiento no solo impacta en la atención médica, sino también en el mantenimiento de la infraestructura y en la provisión de insumos críticos. Además, señalaron que el retraso en la ejecución presupuestaria afecta a otras universidades nacionales con sistemas de salud similares.