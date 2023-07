Larreta y su plan de política exterior: las definiciones sobre Brasil, China y el G20

“No somos confiables para nadie, somos ambiguos y poco claros”, manifestó Alfonso Prat Gay, quien puntualizó varia cuestiones sobre los vínculos comerciales tanto a nivel regional como mundial.

La campaña de Rodríguez Larreta hará foco en tres situaciones que su equipo califica de “absurdos kirchneristas” en materia de política exterior, que dañan la reputación internacional de la Argentina.

argentina brasil.jpg

En primer lugar, Faurie destacó que se reorientará la Cancillería y las representaciones diplomáticas en el exterior de acuerdo a las oportunidades para las economías regionales y sector privado, y no por simpatía ideológica.

En segundo lugar, señalaron la necesidad de recuperar la credibilidad de la palabra presidencial, una herramienta clave de la política exterior. “El kirchnerismo tiene una política exterior ideologizada que en nada sirve a los intereses nacionales. Tenemos que terminar con los zigzagueos que minan nuestra credibilidad y confianza. Vamos a diseñar una política exterior al servicio de la agenda de desarrollo del país, enfocada en la generación de empleo y el aumento de las exportaciones y no en la simpatía ideológica”, afirmaron durante el encuentro los expositores.

En tercer lugar, se pondrá en vigencia el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea y "una agenda ambiciosa de apertura de nuevos mercados, con especial énfasis en las economías regionales, para duplicar las exportaciones, detallaron en un período de seis años”, señalaron.

Brasil, el primer objetivo de Larreta

“Nuestro ámbito de influencia natural es América Latina. Debemos avanzar con el Mercosur y en ese sentido la relación con Brasil es estratégica, permanente y debemos desideologizarla. Va más allá de las simpatías”, expresó Straface sobre este punto.

En ese sentido, confirmaron que “el primer viaje que haga como presidente Larreta será Brasil, para plantear un seguimiento permanente (cada 3 meses) de temas de agenda entre Larreta y el presidente Lula”, confirmaron.

En el marco de los temas de agenda de la región, el plan abordará como una de sus consigna centrales “la condena al régimen autocrático de Venezuela”, con reclamos ante organismos internacionales de Derechos Humanos y un pedido formal “para que haya elecciones libres”, precisaron.

A su turno, Jorge Faurie dejó en claro cómo será la nueva dinámica de la Cancillería en el eventual gobierno de Larreta. “El diplomático argentino va a tener que salir con la valijita a vender la Argentina al mundo”, explicitó el excanciller durante la gestión de Mauricio Macri en Nación.

exportaciones2.jpg Las ventas de porotos de soja y de maíz en grano explicaron gran parte del aumento en las exportaciones de productos primarios (+61%): mientras que los envíos de porotos se triplicaron (u$s400 millones) con compras de China, Egipto y Arabia Saudita, las de maíz subieron 88% (u$s310 millones) gracias a las mayores ventas a Vietnam y Corea, destacó el informe. Las ventas de porotos de soja y de maíz en grano explicaron gran parte del aumento en las exportaciones de productos primarios (+61%): mientras que los envíos de porotos se triplicaron (u$s400 millones) con compras de China, Egipto y Arabia Saudita, las de maíz subieron 88% (u$s310 millones) gracias a las mayores ventas a Vietnam y Corea, destacó el informe. Noticias Argentinas

“Tenemos que ver dónde y con quién nos paramos cuestión de alineación geopolítica, jerarquizar las Fuerzas Armadas y custodiar los recursos marítimos y la Antártida”, agregó.

Para ello, los foros internacionales son parte esencial, con una participación más activa en contacto con los países centrales. “El G20 nos ofrece una plataforma que no tienen otros foros, no solo a través del Ministerio de Economía sino con Cancillería”, señaló Prat Gay.

En cuanto a los proyectos pendiente de la gestión de Macri, Straface dijo a Ámbito que desde el primer día de gobierno se llevará a discusión los acuerdos con Emiratos Árabes, Qatar y Japón, “tres acuerdos de libre comercio fundamentales en inversiones a largo plazo, truncos durante esta gestión del kirchnerismo”, dijo.

China, los BRICS y el panorama mundial que tendrá Larreta

Un punto central del engranaje de la política exterior es la relación con China y la Ruta de la Seda. “Es importante para el desarrollo de la infraestructura y de varios enclaves del comercio internacional”, puntualizó Faurie en el encuentro.

Otro asunto es el de los BRICS. En principio, aseguró Prat Gay, “diremos no porque Argentina esta en una lista de ingresantes y no hay una claridad sobre el ingreso, no nos vemos representados con ese grupo de países”, enfatizó. “Nos interesa mucho más el ingreso a la OCDE”, sentención.

Ante la consulta de Ámbito, desde el equipo que elaboró el plan de política exterior del precandidato presidencial Rodríguez Larreta manifestaron que “con la Ruta de la Seda veremos según el caso dependiendo la importancia y los intereses en juego, de acuerdo a las necesidades del país”, puntualizaron. Mientras que con el BRICS “pondremos puntos suspensivos” expresaron, en relación a que foco es “la línea de la OCDE”, explicaron.