Las autoridades del Hospital Garrahan no percibirán el aumento del 61% con el fin de "mantener la austeridad"







El incremento beneficiará al resto del personal asistencial y administrativo. El ministro de Salud Mario Lugones celebró la noticia a través de sus redes.

El Consejo Directivo del Hospital Garrahan anunció que no percibirá el aumento salarial del 61%﻿. FuPeArte

El Consejo Directivo del Hospital Garrahan anunció que no percibirá el aumento salarial del 61% otorgado por el Gobierno Nacional al personal médico, en una medida que busca “mantener la eficiencia y la austeridad administrativa”. El incremento, retroactivo a octubre, fue definido por las autoridades del hospital como “histórico” para los trabajadores asistenciales y no asistenciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un comunicado oficial, la conducción del hospital informó que “en línea con las medidas de eficiencia que caracterizan a esta gestión, los miembros del Consejo de Administración y el Director Médico decidieron no percibir el incremento salarial del 61% anunciado el 4 de noviembre”.

El documento fue firmado por Mariel Sánchez (presidenta del Consejo Directivo), junto con César Avellaneda, Jorge Menehem y Oscar Pérez, quienes ratificaron la decisión como un gesto institucional de responsabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HospGarrahan/status/1986185260611117188&partner=&hide_thread=false LAS AUTORIDADES DEL GARRAHAN DECIDIERON NO PERCIBIR EL AUMENTO SALARIAL DEL 61%



En línea con las medidas de eficiencia que caracterizan a esta gestión, los miembros del Consejo de Administración y el Director Médico firmaron un comunicado oficial expresando su decisión de no… pic.twitter.com/5lhr6gVRCo — Hospital Garrahan (@HospGarrahan) November 5, 2025 El aumento, que comenzará a regir con los sueldos de octubre, se suma a los bonos mensuales fijos que el personal recibe desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el asistencial. Con esta recomposición, el Ejecutivo busca cerrar el prolongado conflicto salarial con los gremios del hospital, que incluyó huelgas, movilizaciones y reclamos por mejoras laborales.

El mensaje de Mario Lugones: "Mis felicitaciones por esta decisión" El ministro de Salud, Mario Lugones, respaldó la medida a través de sus redes sociales: “Desde el principio de nuestra gestión nos propusimos ordenar el sistema de salud con austeridad y seriedad. En el Garrahan alcanzamos el déficit cero, pusimos en marcha obras y jerarquizamos los ingresos de los profesionales para convertirlo en el mejor hospital de América Latina”.

“Los recursos son limitados, por eso deben destinarse al equipo de salud y a fortalecer la atención de los chicos. Mis felicitaciones por esta decisión”, agregó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1986186519816626592&partner=&hide_thread=false LAS AUTORIDADES DEL GARRAHAN DECIDIERON NO INCLUIRSE EN EL INCREMENTO SALARIAL



En un gesto de responsabilidad, los miembros del Consejo de Administración y el Director Médico decidieron no percibir el incremento salarial del 61% anunciado para todo el personal del Hospital.… https://t.co/BIrVtAk8hM — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) November 5, 2025 Según el comunicado oficial, desde el 10 de diciembre de 2023, la administración del Garrahan inició una etapa de "eficiencia", que se aceleró durante 2025. La institución logró financiar los bonos y el aumento con recursos propios, sin comprometer su sostenibilidad económica. El hospital ya dispone de los fondos necesarios para adelantar el pago mientras espera la transferencia de los recursos nacionales. La dirección destacó que la eficiencia administrativa ha permitido fortalecer la atención médica y reconocer la labor de los equipos de salud, incluso en un contexto atravesado por disputas políticas y salariales.