Tenso intercambio entre Eduardo Feinmann y trabajadores del Hospital Garrahan por los salarios y el ajuste

El periodista discutió al aire con dos representantes del hospital pediátrico, quienes cuestionaron los sueldos del sector y lo confrontaron por su salario.

Eduardo Feinmann tuvo un fuerte cruce con dos trabajadores del Garrahan.

Un fuerte cruce protagonizaron este martes Eduardo Feinmann y dos trabajadores del Hospital Garrahan, durante una entrevista en la que los representantes sindicales denunciaban el ajuste del Gobierno Nacional. La discusión escaló cuando uno de los invitados lo interpeló por su salario, lo que provocó la reacción airada del periodista y derivó en un intercambio de alto voltaje.

El cruce entre Eduardo Feinmann y los trabajadores del Hospital Garrahan El tenso diálogo comenzó cuando los trabajadores del hospital pediátrico detallaban los recortes presupuestarios y los bajos salarios que afrontan los profesionales del sistema público. “Si fuese al Garrahan, le hubiesen dicho con 300.000 pesos, ¿qué hace? ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme”, lanzó uno de los representantes, provocando la furia del conductor.

Feinmann respondió con tono elevado: “¿Qué carajo le importa a usted cuánto yo gano? Yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa? Usted es empleado público”. El momento marcó el punto más álgido de la entrevista y generó incomodidad en el estudio.

La tensión continuó cuando una de las trabajadoras del Garrahan le reprochó su actitud y lo desafió a “hacer terapia”. “Tenés un problema. Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado. No sé qué te molesta”, le dijo.

Luego, la profesional defendió la lucha del sector y cuestionó el trato del periodista: "Te molesta que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Venimos a tu programa porque nos importa hablarle a tu audiencia, para que entiendan que se puede ser profesional, científico y sindicalista a la vez".

Finalmente, la representante del hospital remarcó que los avances salariales del personal médico se consiguieron “gracias a la lucha colectiva” y aclaró: “No quisimos voltear a ningún gobierno, porque esa no es la parte nuestra. Nosotros no somos volteadores de Gobierno”.