El dólar oficial cae por segunda rueda consecutiva en la antesala a una licitación clave para el Tesoro

El tipo de cambio sigue a la baja en las primeras operaciones de este martes. Esta jornada, la colocación de deuda será el plato fuerte.

El Tesoro licitará esta tarde instrumentos sin opciones menores a 100 días. Depositphotos

El dólar oficial cae y opera a $1.449 para la venta en el tramo mayorista, una baja de $7 contra el cierre de ayer, prolongando los retrocesos de este martes. De esta manera, el tipo de cambio logra alejarse levemente del techo de la banda, hasta el 3,5%. El plato fuerte de esta jornada será la licitación clave por parte del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por más de $10 billones.

"Luego de volver a acercarse al techo de la banda, en medio de rumores entre los operadores de si el Tesoro estaría comprando y con una importante baja en las tasas en pesos, el dólar mayorista arranca la semana aflojando suavemente aunque dentro de un tono expectante sobre su dinámica a corto plazo", explicó el economista Gustavo Ber.

Por su parte, el dólar minorista cotiza a $1.426,71 para la compra y $1.479,61 para la venta en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA).

En tanto, en el Banco Nación (BNA) el dólar minorista cotiza a $1.475 para la venta, un descenso de $10 respecto a ayer. De esa manera, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.930,5.

En el tramo del dólar futuro, aún con pocas operaciones, se registran bajas generalizas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.467,5 y que en diciembre lo hará a los $1.504.

Entre los paralelos, el dólar MEP cae 0,9% a $1.481,99, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocede 1,3% a $1.493,59. En tanto, el dólar blue se sostiene a $1.460 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Depositphotos La mira en la licitación El Tesoro licitará esta tarde instrumentos sin opciones menores a 100 días, con vencimientos por menos de $8 billones. "En la canasta parece haber un testeo de apetito, con opciones de todos los tipos: tasa fija, TAMAR, CER y DLK", explicaron desde Aurum Valores. En este sentido, los analistas de la Alyc, agregaron: "El Tesoro utilizó pesos para inyectar liquidez en la última licitación, por lo que creemos que se buscará un rollover alto". Se trata del primer llamado desde que el ministro de Economia, Luis Caputo, designó a Alejandro Lew en Finanzas, tras el pase de Pablo Quirno a la Cancillería.

