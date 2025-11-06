Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 6 de noviembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue anotó su caída más pronunciada desde el lunes poselectoral.

El dólar blue cayó este miércoles a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El tipo de cambio paralelo retrocedió 1,37% ($20) con respecto al martes y la brecha con el dólar oficial se ubicó ahora en terreno negativo, al ser de -0,8%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 6 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.452 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 6 de noviembre El dólar CCL cotiza a $1.521,36 y la brecha con el dólar oficial es de 4,8%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 6 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.478,74 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 6 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 6 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.486,62, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 6 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.078 según Binance.