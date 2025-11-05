El dólar blue cayó este miércoles a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue anotó su caída más pronunciada desde el lunes poselectoral
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar bajó en todos los segmentos y volvieron a subir los bonos, pero las acciones cerraron dispares
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 5 de noviembre
El tipo de cambio paralelo retrocedió 1,37% ($20) con respecto al martes y la brecha con el dólar oficial se ubicó ahora en terreno negativo, al ser de -0,8%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 5 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.452 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 5 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.521,36 y la brecha con el dólar oficial es de 4,8%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 5 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.478,74 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 5 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 5 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.486,62, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 5 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.078 según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario