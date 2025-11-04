El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial de más del 60% y sus trabajadores lo definieron como "un triunfo histórico"

Lo confirmaron sus autoridades y será para personal de planta, contratos de empleo público, entre otros. Sus trabajadores lo destacaron como un resultado "sin precedentes" tras meses de lucha.

Trabajadores del Garrahan destacaron las "huelgas durante 6 meses, movilizaciones, una asamblea general única de todos los trabajadores y una pelea con un enorme apoyo popular".

Autoridades del hospital Garrahan anunció un incremento salarial del más del 60% para sus médicos. Fue confirmado por un comunicado de prensa de la institución este martes y sus trabajadores definieron la medida como un "triunfo histórico".

La Dirección Médica del Hospital aprobó, a través del Consejo de Administración, un incremento del 61% sobre la asignación básica , en cumplimiento con la Decisión Administrativa 29/2025 del Poder Ejecutivo Nacional.

El porcentaje está destinado al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución . "Una decisión que reconoce el esfuerzo de quienes todos los días hacen posible la atención pediátrica de mayor complejidad del país", indicó el texto.

A su vez, detallaron que " la medida será implementada de forma inmediata e indeterminada " a la par de que "el personal recibirá el retroactivo de octubre en los próximos días".

El primer cobro incluirá un "retroactivo respecto del sueldo de octubre", de acuerdo a un comunicado de parte de sus trabajadores y agregaron que "sin admitirlo, el Gobierno empieza a aplicar parcialmente la ley votada en el Congreso" .

Es un "extraordinario triunfo de la lucha" del Hospital y a la vez "una derrota de Milei, Lugones y la gestión del Garrahan, que se jugaron a reventarnos sistemáticamente sin lograrlo", señalaron en el texto.

Protesta Trabajadores Garrahan Trabajadores lo definen como un "extraordinario triunfo de la lucha" del Hospital. @PeriodismoDeIzq

Entre las medidas que destacaron, mencionaron "asambleas generales sin distinción de afiliación, tarea o sector; paros; movilizaciones; festivales; acciones de visibilización y un sinfín de hechos" con los trabajadores como protagonistas y "acompañados por un apoyo popular sin precedentes". De esta forma, lo definieron como un "triunfo histórico que merecemos festejar".

Por su lado, el secretario general de ATE Garrahan Alejandro Lipcovich agregó que el incremento repercute en varios ítems como por ejemplo "las horas extras, los plus que se cobran por trabajar en área cerrada, en terapia por alta complejidad", entre otros.

También sostuvo que "es un triunfo gigantesco en el país de las paritarias al 1%" luego de una lucha con "huelgas durante 6 meses, movilizaciones, una asamblea general única de todos los trabajadores y una pelea con un enorme apoyo popular".

Así, lo definió como "un aumento que no tiene precedentes" y que "rompe el techo paritario": "Se empezarían a modificar el reglamento de residencias que lo habían transformado en becas; volvería para atrás, que es otro de los puntos de la ley", sostuvo.