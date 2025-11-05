Nueva señal del BCRA para la baja de las tasas: el impacto en plazos fijos y crédito Por Solange Rial







El Banco Central desde que ya no tiene política monetaria utiliza las ruedas simultáneas de BYMA para ponerle un piso a las tasas de interés y en esta rueda lo bajó desde el 25% TNA, al 22% TNA.

El Banco Central bajó la tasa en la cuál absorve pesos en las ruedas simultáneas de BYMA.

El Banco Central (BCRA) decidió en esta jornada bajar la tasa de interés en la cuál absorbe pesos del mercado a través de las ruedas simultáneas de BYMA desde el 25% TNA al 22% TNA. Cabe resaltar que, desde el fin de las LEFIs, la entidad dejó atrás la tasa de política monetaria pero, sin embargo, y ante la enorme volatilidad posterior eligió este mecanismo para ponerle una referencia a las tasas de interés.

Operadores de la city sostuvieron que esta baja de tres puntos porcentuales, deberían ayudar a que compriman los rendimientos de los títulos en dólares y colaboraría a bajar aún más la tasa de Repo interbancario y de las cauciones bursátiles (a 1 día opera al 18% TNA).

Así, se espera que esta baja de tasas también se vea impactado en breve en el rendimiento que pagan las app y además los plazos fijos bancarios. Cabe resaltar que, en estos momentos, las tasas se ubican entre las principales entidades bancarias entre 28% TNA para el Banco Ciudad, y la que más paga 33% TNA el Banco Nación y Banco Macro. Aunque se espera en que acomoden a la baja en breve.

A su vez, se conoció que la tasa para adelantos en cuenta corriente cayó al 49,2% TNA (dato del BCRA que tiene dos días de retraso) por lo que operadores de la city sostienen que debería seguir bajando. Cabe resaltar que en la previa electoral llegó a ser 190% TNA. En resumen, esta tasa es un termómetro de la facilidad o dificultad para acceder al financiamiento para las empresas, clave para la actividad de la economía.

Una señal antes de la licitación del Tesoro En su debut al frente de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Lew enfrenta este miércoles una prueba clave extender los plazos de la deuda. Para lograrlo, el Tesoro ofrecerá un menú diversificado de instrumentos, que incluye bonos ajustados por inflación (CER), a tasa fija, atados a la tasa TAMAR y dólar linked, es decir, vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial.

"El objetivo no solo es rollear los vencimientos inmediatos, sino también descomprimir las obligaciones de los próximos meses, en un contexto de reordenamiento financiero. A diferencia de licitaciones previas, esta vez el título de menor plazo tendrá 109 días hasta su vencimiento, mientras que en la última operación el instrumento más corto ofrecido vencía en apenas 28 días. Esta estrategia marca una señal de búsqueda de mayor previsibilidad y de reconstrucción de la curva de rendimientos en pesos bajo la nueva gestión", aseguró Max Capital. Para tener una idea, la licitación anterior las tasas se ubicaron entre el 2,55% TEM, 35,28% TIREA y el 3,09% TEM, 44,09% TIREA para el caso de las Boncaps/Lecaps.