La CGT elige conducción: quiénes son los integrantes del nuevo triunvirato Por Gonzalo Magliano







El cónclave de la central obrera ratificará este miércoles un nuevo mando colegiado. Se define además la postura de la entidad frente e a la reforma laboral.

La CGT elige en Obras Sanitarias a su nueva conducción. Jorge Duarte

La Confederación General del Trabajo (CGT) se apresta a un momento clave: tras negociaciones prolongadas y una lista que da señales de continuidad más que de transformación, el congreso en el estadio de Obras Sanitarias deberá aprobar una nueva conducción para el período 2025-2029. En ese marco, el triunvirato propuesto está compuesto por Jorge Sola, del gremio del Seguro, Cristian Jerónimo, del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), y Octavio Argüello, de Camioneros.

La elección del nuevo triunvirato no fue sin conflictos. Sectores con peso, como los representados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Abel Furlán (metalúrgicos), pusieron reparos a ciertos nombres -especialmente al de Jerónimo- y amenazaron con formar una lista alternativa o incluso boicotear la elección.

Una de las asignaturas pendientes que dejó el acuerdo fue la representación femenina. El nombre de Maia Volcovinsky, de la UEJN, había aparecido como candidata y contaba con apoyo de varias mujeres sindicalistas, pero finalmente quedaría afuera.

El entorno inmediato del congreso cegetista entiende que la nueva conducción enfrentará dos desafíos simultáneos: preservar la unidad de la central -ya golpeada por disputas internas- y encarar la negociación con el gobierno de Javier Milei ante el proyecto de modernización laboral. En ese sentido, se espera que el triunvirato tenga que moverse entre la tensión de la resistencia sindical y una salida de diálogo para evitar una fractura mayor.

