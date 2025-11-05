Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 5 de noviembre

El dólar oficial atraviesa esta semana días de altibajos. Después de un lunes en que el mayorista se acercó a solo $15 del techo de la banda, el martes retrocedió y volvió a alejarse. En la rueda del miércoles, el mercado tendrá un ojo en la licitación de deuda en pesos del Tesoro, la primera con Alejando Lew al frente de la Secretaría de Finanzas, en la que el Gobierno enfrenta vencimientos por más de $10 billones.
Fiebre por el dólar: en la era de Javier Milei los argentinos ya atesoran más de u$s21.000 millones
Los individuos y las familias, amén de su intención de voto, siguen apostando al dólar más allá de las bondades del programa económico libertario. En los primeros tres trimestres el sector privado no financiero se llevó a colchones, cajas de seguridad, depósitos, etc. más que el superávit comercial cambiario.
Por Jorge Herrera
