5 de noviembre 2025 - 09:06

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 5 de noviembre

Todas la información que necesitás sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial atraviesa esta semana días de altibajos. Después de un lunes en que el mayorista se acercó a solo $15 del techo de la banda, el martes retrocedió y volvió a alejarse. En la rueda del miércoles, el mercado tendrá un ojo en la licitación de deuda en pesos del Tesoro, la primera con Alejando Lew al frente de la Secretaría de Finanzas, en la que el Gobierno enfrenta vencimientos por más de $10 billones.

Por su parte, las acciones líderes se tomaron un respiro tras el rally alcista poselectoral. El martes, hubo caídas generalizadas tanto en Wall Street como en el S&P Merval. En cambio, los bonos cerraron al alza.

Live Blog Post

Fiebre por el dólar: en la era de Javier Milei los argentinos ya atesoran más de u$s21.000 millones

Los individuos y las familias, amén de su intención de voto, siguen apostando al dólar más allá de las bondades del programa económico libertario. En los primeros tres trimestres el sector privado no financiero se llevó a colchones, cajas de seguridad, depósitos, etc. más que el superávit comercial cambiario.

Por Jorge Herrera

Live Blog Post

Depósitos del Tesoro cayeron al mínimo desde abril y el mercado pone el foco en la nueva licitación de deuda

Los depósitos del Gobierno en las arcas de la autoridad monetaria cayeron a su menor nivel en más de 6 meses tras liberar $4,5 billones al mercado en la última licitación. El foco ahora pasa por el próximo rollover, que buscará frenar el drenaje de fondos y normalizar la liquidez poselectoral.

Por Solange Rial

Live Blog Post

Las claves del dólar en noviembre: una menor oferta del agro, las dudas sobre las bandas y la apuesta por la deuda

¿Frena la escalada o habrá más presión alcista? Las dudas sobre el esquema cambiario, un eventual flujo de dólares proveniente del carry trade y colocación de deuda en el exterior son algunos de los elementos que le darán forma al comportamiento de la divisa este mes.

Por Juan Marcos Pollio

Live Blog Post

Ajuste histórico a las provincias: los fondos que Diego Santilli deberá negociar con los gobernadores

Los envíos no automáticos a las provincias disminuyeron 70% en lo que va del año respecto del promedio histórico, mientras que la coparticipación está 10% por debajo del 2023.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

Cedears: cuáles son las empresas que pagan dividendos y presentan balances en noviembre

Muchos Cedears de empresas de Wall Street están reportando los resultados financieros de la tercera parte del año, generalmente terminada en septiembre.

Live Blog Post

Diálogos de Wall Street: la Bolsa retrocede ¿Se viene la temida corrección?

El mercado ya habla de una corrección en la Bolsa. También, pone el ojo en si la Fed bajará las tasas en diciembre. Otro tema que preocupa es la erosión que provoca el "shutdown" administrativo en EEUU.

Por José Siaba Serrate

Live Blog Post

Pánico cripto: Bitcoin se derrumba, perfora los u$s100.000 y toca mínimos desde junio

El mercado de criptomonedas profundiza su liquidación este martes, y Bitcoin (BTC) perfora los u$s100.000 a medida que continuaba el desapalancamiento en el mercado.

Live Blog Post

Los ADRs frenaron la euforia y cayeron hasta 6%, pero los bonos cerraron al alza

Luego de jornadas con fuertes subas, durante la rueda de este martes los ADRs sufrieron bajas generalizadas en Wall Street, mientras que los bonos cerraron al alza y el riesgo país se acerca a los 650 puntos básicos. Se trataría de una posible toma de ganancia luego del impulso anímico en el humor inversor tras la victoria oficialista en las elecciones de medio término.

Live Blog Post

El dólar oficial cayó luego de tres ruedas al alza y se alejó del techo de la banda

El dólar oficial cayó este martes en el segmento mayorista y mantuvo una brecha del 3% con el techo de la banda, pese a la fuerte suba del lunes y en la antesala de una licitación clave por parte del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por más de $10 billones.

