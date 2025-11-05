Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 5 de noviembre

El dólar oficial atraviesa esta semana días de altibajos. Después de un lunes en que el mayorista se acercó a solo $15 del techo de la banda, el martes retrocedió y volvió a alejarse. En la rueda del miércoles, el mercado tendrá un ojo en la licitación de deuda en pesos del Tesoro, la primera con Alejando Lew al frente de la Secretaría de Finanzas, en la que el Gobierno enfrenta vencimientos por más de $10 billones.