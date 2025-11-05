El Gobierno llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre







El Ejecutivo intentará aprovechar el recambio legislativo para tratar el Presupuesto 2026 y reforma laboral, entre otros proyectos.

A partir del 10 de diciembre de 2025, La Libertad Avanza contará con 88 diputados y junto a los aliados del PRO, que tiene 17 diputados, la UCR con 6 y Liga del Interior con 3, alcanzará la primera minoría con 115 diputados, con lo cual le quedará solo tender acuerdos con 14 legisladores para alcanzar el quórum de 129 legisladores. Mariano Fuchila

El Gobierno confirmó este miércoles que llamarán a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre. El Ejecutivo, con el recambio legislativo, buscará aprobar el proyecto del Presupuesto 2026, el paquete de reformas laboral y tributaria y el nuevo Código Penal, que anunció Javier Milei en un acto de campaña. En unos días se oficializará el acto en el boletín oficial. Sin embargo, no descartan una ampliación hasta mediados de enero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las negociaciones quedarán a cargo de algunos de los integrantes de la nueva mesa política de Milei, como el designado ministro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra y senadora electa, Patricia Bullrich.

Milei hoy estuvo presente en un encuentro con más de 100 legisladores de La Libertad Avanza en el salón Héroes de Malvinas. Allí, formalizaron los cambios en el Gabinete, luego que Bullrich Petri dejen sus cargos en Seguridad y Defensa. La reunión comenzó este jueves después de las 10.00 y se extendió por casi una hora, incluyó un discurso del Jefe de Estado sobre sus objetivos y lineamientos a futuro.

Qué pasará luego del 10 de diciembre A partir del 10 de diciembre de 2025, La Libertad Avanza contará con 88 diputados y junto a los aliados del PRO, que tiene 17 diputados, la UCR con seis y Liga del Interior con tres, alcanzará la primera minoría con 115 diputados, con lo cual le quedará solo tender acuerdos con 14 legisladores para alcanzar el quórum de 129 legisladores.

El Gobierno estará dispuesto a negociar los detalles del plan de obra pública que desarrolla el Ministerio de Economía para el 2026 con el incremento de partidas en el borrador presupuestario. Por otro lado, el ministro de Economía Luis Caputo abarcará el negocio sobre la cancelación de deuda con las provincias.