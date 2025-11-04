Cómo será la agenda de Javier Milei en su viaje por EEUU y Bolivia

El mandatario partirá este miércoles hacia el gigante del norte para participar del America Business Forum. Luego, irá al país vecino, donde estará presente en la entrega del Bastón de mando a Rodrigo Paz Pereira.

El presidente Javier Milei emprenderá este miércoles un nuevo viaje hacia los Estados Unidos , con el objetivo de formar parte del America Business Forum , una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami. El mandatario le tomará juramento antes de partir al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en Casa Rosada, y luego iniciará su viaje número 14 al país del norte.

El libertario se subirá al avión a las 15 horas en dirección a la ciudad costera, a la cual arribará a las 2.20 horas (hora argentina) del jueves 6 de noviembre.

Ese mismo día, la agenda del Presidente comenzará a las 17.45 horas, cuando tomará la palabra en el American Business Forum. Luego, a las 19.15 partirá en un vuelo especial a Palm Beach, donde llegará 20 minutos después. A las 22.30, tendrá lugar su intervención en la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Ya en el viernes, a las 00.30 Milei se tomará otro vuelo, esta vez a la ciudad de Nueva York, a la que llegará a las 3.30 horas. Alrededor del mediodía, a las 12, participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" del Council o f the Americas, en el que cerrará su agenda en los Estados Unidos.

A las 19 horas, partirá rumbo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra , Bolivia, lugar al que llegará a las 3 horas del día siguiente. Una vez allí, a las 9.30 irá en otro vuelo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10.20 del sábado.

En el país andino participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, a las 11 horas. Luego, saludará al flamante Presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira. A las 13, asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.

rodrigo paz pereira 2 Javier Milei estará presente en la entrega del Bastón de mando a Rodrigo Paz Pereira.

Finalmente, a las 14 tomará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, donde llegará a las 17.35 horas del mismo día.

Antes de emprender un nuevo viaje a Estados Unidos, Javier Milei recibió a Peter Lamelas

Previo a emprender un nuevo viaje a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, el presidente Javier Milei recibió este martes al nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, quien entregó al mandatario sus cartas credenciales en Casa Rosada.

Lamelas Milei Javier Milei recibió esta tarde las cartas credenciales de Peter Lamelas.

Por su parte, Lamelas viene de reunirse -el lunes- en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno, antes de encontrarse con Milei este martes. Primero, el mandatario recibió al flamante embajador en el Salón Blanco y luego mantuvo una reunión en su despacho.

Asimismo, fueron recibidos por el Presidente el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman; el de la Unión Europea, Erik Hoeg; el de Austria, Gerhard Mayer; el de Suiza, Andrea Semadeni y el nuevo embajador del Reino Unido, David Cairns.