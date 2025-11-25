Javier Milei se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar + Seguir en









El Presidente también mantuvo un encuentro con el embajador Eyal Sela; el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.

Javier Milei recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. Presidencia

El presidente Javier Milei se reunió este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en el marco del vínculo aceitado que el Gobierno mantiene con el país que lidera Benjamin Netanyahu.

Al encuentro, que se llevó a cabo en Casa Rosada, se sumaron además el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.

También participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

En septiembre, Javier Milei aprovechó su disertación en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, para mantener en Nueva York una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Durante el encuentro le obsequiaron una medalla de una ONG judía.

Tras el mitin, Milei publicó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de la imagen con el premier israelí: "Viva los valores de occidente carajo".

La bilateral se produjo en el marco del fuerte alineamiento internacional de la gestión de Milei con Israel, en momentos en que este país recibe cuestionamientos de parte de la comunidad internacional por las muertes en la Franja de Gaza a raíz del enfrentamiento con el grupo Hamas. En ese marco, el primer ministro israelí lamentó la "vergonzosa rendición" de los líderes mundiales ante "el terrorismo palestino", luego de que países como el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran el Estado de Palestina. Durante la reunión con Netanyahu, Milei recibió el Premio de B'nai B'rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías, y el apoyo al Estado de Israel.