Carlos Presti asumirá en Defensa sin soltar su jerarquía: qué dice la ley que regula al personal militar

Pasará a “disponibilidad”, período en el que podrá conservar su estado militar y superioridad por cargo. Su presencia reordena la línea de mando y deja a la cúpula castrense en revisión.

El presidente Javier Milei encabezó este martes la ceremonia de entrega de sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas promovidos este 2025. En este marco también fue condecorado el futuro ministro de Defensa, Carlos Presti , quien aseguró que no dejará su cargo militar.

El Salón Blanco de Casa Rosada se pobló este mediodía de uniformes mientras en un ambiente contiguo la banda de Granaderos interpretó el Himno Nacional previo al inicio de la ceremonia.

El acto previsto para las 11 se retrasó más de 30 minutos y duró cerca de 15 durante el cual se leyeron uno por uno los nombres de los altos oficiales de las tres fuerzas que ascendieron a grados superiores y accedieron así al símbolo y atributo del mando; el sable.

Acompañaron a Milei el ministro de Defensa saliente, Luis Petri y los cuatro jefes militares, del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac, de la Armada, almirante Carlos Allievi , del Ejército, el futuro ministro, teniente general Carlos Presti y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde.

En un extremo de la fila de autoridades se ubicaron la secretaria general, Karina Milei y el jefe de la Casa Militar general de brigada Sebastián Ibáñez. Quizá esa ceremonia se lea en breve, como debut y despedida de algunos de los que recibieron el sable de manos del Presidente de la Nación.

A dos semanas del cambio de ministro comenzó la batidora de nombres que presuntamente ocuparán la nueva cúpula militar.

Asunción de Presti: qué dice la ley del personal militar

La asunción del teniente general Presti en la cartera de Defensa produce un efecto conocido en la tradición militar; todos los que son más antiguos dejan su puesto al ser superados por quien es “más moderno”.

No hay reglamento que lo diga sino la costumbre y la dignidad de quien es sobrepasado en la función. También, obvio, la decisión que tome el nuevo ministro sobre la continuidad o no de la cúpula actual.

La Ley 19.101 que regula al personal militar establece que existen tres tipos de situaciones de revista: el Servicio efectivo, conocido por “actividad”; la Disponibilidad, que es la figura que encuadraría al teniente general, ministro designado Carlos Presti y la Pasiva o retiro.

Presti confirmó que quedará en situación de disponibilidad, vale decir conserva su grado, pero es “ministro”, entonces tiene superioridad por cargo frente a sus pares, interpretan los uniformados.

La legislación castrense prevé la Disponibilidad (art.38 inc. 2°) para el personal militar superior que es designado por el Poder Ejecutivo a funciones no vinculadas a las fuerzas armadas por más de dos meses, hasta un máximo de seis y puede reintegrarse al servicio activo.

En esencia deja de cumplir las funciones de "actividad" pero mantiene su grado y estado militar, inclusive el tiempo mientras dura su función civil pública se computa a los fines del retiro (jubilación).

Si se cumple la ley con rigor, el teniente general Presti sólo puede permanecer en “disponibilidad” 6 meses tras lo cual debería tomar una decisión definitiva sobre su situación de revista. Volver a la actividad o pedir su pase a retiro.