Las universidades analizan marchar en octubre contra un nuevo recorte en el Presupuesto 2025

El Gobierno le asignó a las instituciones $3.8 billones. Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional exige $7.2 billones y advierte que el presupuesto no contempla gastos salariales.

Y como ya habían anticipado días atrás, rectores y federaciones que nuclean a docentes y no docentes amenazan con una nueva marcha para octubre. Así buscarán presionar para que la cámara de Diputados exija volver a votar la ley de presupuesto universitario para esquivar el veto de Milei .

"A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios ", indicó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Moriñigo expresó que en el Gobierno "no hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación". "La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%", añadió

En esa línea remarcó: "Es por eso que esta tarde [por el lunes] nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar".

Recortes a la educación en el Presupuesto 2025

El Gobierno Nacional detalló ayer los lineamientos generales del Presupuesto 2025, que marcan un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 18,3% y un dólar a $1.207 para el próximo período. Esas son las previsiones que están incluidas en el texto del Presupuesto que ingresó este domingo por la noche al Congreso.

De acuerdo al texto, se destinará el 5,7% del Presupuesto Nacional al sistema educativo, donde se incluyen los fondos para las Universidades, el Plan de Alfabetización Nacional, el Programa Progresar y la atención de comedores escolares.

En lo que va del año, el Gobierno asignó actualizaciones de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento. Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%.

Desde el inicio de la gestión libertaria, los gremios universitarios consideran insuficientes dichas actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Después, sumaron un 7% de julio.