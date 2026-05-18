La UIA visita a Luis Caputo este martes para pedirle un RIGI industrial

El sector manufacturero arrancó en baja el primer trimestre de 2026. Los industriales piden beneficios para empresas que no son pymes ni grandes. Preocupación por embargos de ARCA.

Luis Caputo con la cúpula de la UIA en febrero pasado, en medio de la crisis de FATE y el cierre de empresas.

El ministro de Economía, Luis Caputo , tiene previsto recibir este martes a los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezados por su presidente, Martín Rappallini. En la agenda de temas que interesa a los empresarios figuran en primer lugar el pedido para que el Gobierno ponga en marcha un régimen de incentivo a las inversiones para firmas del sector manufacturero que no califican como pymes ni como empresas grandes.

Rappallini hizo público el pedido la semana pasada, justo después de que el Gobierno anunciara un "super RIGI" para proyectos de empresas de alta tecnología e Inteligencia Artificial.

Según confirmaron fuentes de la UIA , el titular del Palacio de Hacienda recibirá a los empresarios este martes. Además de exponer la agenda de temas del sector, el encuentro servirá para distender posiciones entre el Gobierno y los industriales . La relación del Ejecutivo con el sector está tensionada casi desde el inicio del mandato. Funcionarios han acusado insistentemente a los industriales argentinos de pretender "cazar en el zoológico", porque supuestamente reclamarían volver atrás con la apertura comercial.

La crisis se profundizó cuando el empresario Javier Madanes Quintanilla decidió cerrar la fábrica de neumáticos FATE 48 horas antes de que el Congreso aprobara la reforma laboral que genera condiciones más flexibles para el despido de personal. En esos días también se supo que el grupo Techint perdió una licitación para la construcción de un gasoducto en la Patagonia. El reclamo de la empresa generó una réplica del presidente Javier Milei quien calificó de "Don Chatarrín" al titular del grupo, Paolo Rocca.

Si bien es cierto que no se puede afirmar que el sector industrial en conjunto esté en caída, ya que 2025 terminó con una suba del 1,6% y este año en el primer trimestre la producción fabril está 2,3% abajo , en rigor, el sector es heterogéneo.

Hay sectores vinculados con la actividad energética o minera que acompañan el crecimiento de ese tipo de actividades, como también la fabricación de autos. Pero los textiles y calzados caen 18% en lo que va de 2026 y la metalmecánica baja 12% de acuerdo con datos del INDEC a marzo. Los primeros datos sectoriales anticipados de abril tampoco traen buenos augurios.

uia.png La UIA pone en la mesa una serie de reclamos al Gobierno.

RIGI, RIMI y RIFL

El Gobierno libertario puso en marcha tres programas que benefician a las empresas: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) y el Régimen de Inventivo a la Formalización Laboral (RIFL).

El primero ofrece incentivos fiscales y estabilidad cambiaria para inversiones a partir de u$s200 millones. El segundo es para pymes con inversiones de entre u$s150.000 a u$s9 millones, y el tercero es un blanqueo laboral que podría servir mucho más a las pequeñas empresas, aunque actualmente este sector está luchando por subsistir antes que expandirse.

El problema es que para el universo de empresas que no tiene volumen de inversión que vaya desde los u$s9 millones a los u$s200 millones, no hay nada.

ARCA y los embargos

El pasado viernes la Cámara Argentina de Comercio (CAC) envió una nota al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, en la que le reclamó que el organismo frene con los embargos en las cuentas de las pymes.

Es conocido que, cuando hay caída de actividad y bajan los cobros, las empresas tienen a priorizar el pago de salarios, luego a proveedores y, por último, los impuestos.

Uno de los empresarios que mayor respaldo público le ha dado al gobierno de Javier Milei desde el inicio del mandato es Gustavo Lazzari, de gran actividad en redes sociales. Es el presidente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (CAICHA). El empresario señaló: "Por favor, revisen la carnicería de embargos ARCA. Para muchas pymes es un tiro de gracia. Es importante recuperar el capital de trabajo y bregar por la sustentabilidad, en estos momentos".

El pedido de la UIA por la energía

En febrero, la central fabril había expresado su preocupación por el abastecimiento de Gas Natural Licuado (GNL) de cara al invierno, y los costos que acarrea a la industria. "Los miembros de la Junta Directiva destacaron la importancia de garantizar previsibilidad para el suministro energético, dada su incidencia directa en la continuidad de los procesos productivos”, señalaron en febrero. Las temperaturas invernales empezaron y hay temor a que haya cortes para la industria si sube mucho la demanda domiciliaria.