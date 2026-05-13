Tras la marcha, la UBA pidió a la Corte Suprema que se expida rápido sobre la Ley de Financiamiento

Autoridades exigieron “garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795" y "la protección efectiva del sistema universitario público argentino”. Además, agradecieron la adhesión a la cuarta movilización federal.

La UBA exigió a la Corte Suprema que se expida en la brevedad rezspecto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitaron este miércoles a la Corte Suprema de Justicia que se expida con la mayor velocidad posible sobre la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, con el fin de “garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795" y "la protección efectiva del sistema universitario público argentino”.

La universidad agradeció a todos los que se movilizaron o apoyaron a la cuarta Marcha Federal Universitaria realizada este martes. En tal sentido, reafirmó “el compromiso de esta Universidad con la defensa del sistema universitario público argentino, sus valores históricos y la plena vigencia del derecho a la educación superior pública, gratuita, inclusiva y de excelencia académica”.

En su resolución, la UBA exigió a su vez al Gobierno la implementación inmediata y el efectivo cumplimiento de la Ley, para lograr "garantizar el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud que llevan adelante las Universidades Nacionales”.

En tal sentido, pidió al juez de Primera Instancia que se expida sobre la cuestión de fondo en el marco de la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, para así garantizar la plena vigencia de la norma.

Como consideraciones, las autoridades universitarios remarcaron "la masiva participación registrada a lo largo y a lo ancho del país”, lo que “evidenció nuevamente el amplio consenso social existente en torno a la defensa de la universidad pública y a los valores que representa nuestra educación superior estatal”.

"La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que reconoce a las universidades nacionales como instituciones fundamentales para el desarrollo científico, cultural, social y productivo del país, destacando especialmente su compromiso con la enseñanza, la investigación, la extensión universitaria y las tareas asistenciales vinculadas a la salud”, concluyeron en ese sentido.

En un duro documento, universidades le pidieron a la Corte "que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento"

En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las organizaciones convocantes leyeron un duro documento contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y reclamaron por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, por las universidades públicas y en defensa de la democracia.

Este martes, miles de personas se dieron cita en diferentes puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, para acompañar el pedido de recomposición presupuestaria que encabezan las universidades públicas ante el ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre del 2023. Hasta la fecha, el Consejo Interuniversitario Nacional denuncia un recorte del 45.6% sobre los recursos.

En un duro documento firmado por el CIN y refrendado por organizaciones gremiales docentes, calificaron al financiamiento del sistema universitario nacional como "crítico" y aseguraron que la principal causa es que el Gobierno nacional "incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema".

En paralelo al ahogamiento sobre políticas de infraestructura para el mantenimiento de las casas de estudios, las universidades denunciaron también que se le suma la asfixia salarial impuesta por el Gobierno nacional. Desde 2024, Nación cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo. Eso, según afirman, se tradujo en un "empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo", acompañado por "renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales".

Para ponerlo en números, las universidades aseguraron que mientras la inflación acumuló un 293,30% entre diciembre del 2023 y marzo del 2026, los salarios acumulan un incremento del 147,30 %, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %, remarcaron. "Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas", advirtieron.