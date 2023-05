Legisladores del FdT reclamaron que la Ciudad adhiera a la Ley de Alcohol Cero

Según los datos que aportaron, "los siniestros viales ocasionados por el consumo de alcohol son cada vez más altos en la Ciudad de Buenos Aires y representan la décima causa de muerte en todo el mundo con más de 1.300.000 víctimas fatales al año".

"En nuestro país pierden la vida entre 15 y 20 personas a diario, en su mayoría, a causa de muertes evitables. Según el Observatorio Vial Nacional, en 1 de cada 4 casos fatales se detectó alcohol en sangre en alguno de los conductores. Es por esta razón que el Frente de Todos reclama hacer extensiva la normativa, a la que ya han adherido 13 provincias y 50 municipios en todo el país, a la Ciudad de Buenos Aires", explicaron.

Valdés, impulsor del proyecto, aseguró que “la ley vigente en la Ciudad de Buenos Aires avala que tomar alcohol y manejar son una combinación posible. Me llama poderosamente la atención la negativa de Larreta a tratar este proyecto que salvaría las vidas de tantos porteños".

"Necesitamos políticas vinculadas a la seguridad vial, incrementar los controles de alcoholemia y fomentar la educación vial para entender de una vez por todas que no se puede manejar después de haber tomado alcohol”, agregó.

"Indiferente"

Por su parte, Santoro se mostró desconcertado. “Si me preguntan cómo puede ser que la sociedad sea indiferente a esto, no tengo respuesta. El día que me llegó el proyecto de ley al Congreso, me imaginé que iba a ser una ley de esas que salen con el consenso de todos", dijo.

Y agregó: "Para mí era el sentido común, si tomaste no podés manejar. Pero me encontré con mucho lobby para que no saliera. Nadie se opone a que la gente tome. Lo que sí nos oponemos es a que si tomaste, manejes. No entiendo como la Ciudad rechaza el proyecto, que es un distrito que no produce ni uva, ni exporta vino, ni tiene un lobby muy específico, pero pareciera ser que las cosas son más importantes que las personas”.

La iniciativa fue trabajada junto a Pablo Martinez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y Sebastián Kelman, Director del Centro de Formación en Políticas de Seguridad Vial de la ANSV, quienes impulsan desde hace variosCiudad años la Ley Alcohol Cero a nivel nacional.