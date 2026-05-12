El director del FBI explotó ante sospechas de alcoholismo: "No permitiré que me manchen con acusaciones infundadas"

Kash Patel reaccionó con furia durante una audiencia en el Congreso luego de que un senador demócrata mencionara versiones que aseguran que habría estado inconsciente y desaparecido en horarios de trabajo.

El funcionario cruzó a los gritos al senador Chris Van Hollen y terminó convirtiendo una audiencia presupuestaria en un fuerte enfrentamiento político.

El director del Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI), Kash Patel, compareció este martes ante una comisión del Congreso estadounidense, en medio de versiones que lo acusan de tener problemas con la bebida. Ante una pregunta sobre el tema de un legislador demócrata , Patel reaccionó furioso y calificó de “ inequívoca y categóricamente falsas” las acusaciones que incluso alegan, que en ocasiones, el director ha estado inubicable e inconsciente en horarios de trabajo.

“ No permitiré que me manchen con acusaciones infundadas ”, le dijo Patel al senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, que lo había confrontado por un artículo reciente de la revista The Atlantic, que criticaba al hombre a cargo de la principal agencia policial del país. Patel ha presentado una demanda por esa historia. The Atlantic ha afirmado que respalda su cobertura y que se defenderá enérgicamente de la “ demanda sin fundamento ”.

Patel le respondió a los gritos a Van Hollen e intentó invertir las acusaciones apuntando contra el propio senador demócrata. El funcionario ironizó con que su rival político había estado “ tomando margaritas ” en El Salvador, en referencia al viaje que realizó el año pasado para visitar a Kilmar Ábrego García, detenido allí tras haber sido arrestado previamente en Maryland.

El cruce ocurrió durante una audiencia anual del Senado vinculada al presupuesto de las fuerzas de seguridad estadounidenses, donde Patel compareció junto a otros altos funcionarios del área. La sesión, que debía centrarse en cuestiones de financiamiento y gestión, terminó convirtiéndose por momentos en un intercambio de acusaciones políticas y chicanas.

Por otro lado, Patel sufrió a principios de abril un hackeo de Handala Hack Team, vinculado a Irán. La organización de hackers, escribió en su página web que el funcionario, "ahora figurará en la lista de víctimas de ataques informáticos exitosos". En tanto, un funcionario del Departamento de Justicia de EEUU dialogó con la agencia Reuters y confirmó que el material divulgado parecía auténtico.

"Los supuestos sistemas 'impenetrables' del FBI fueron desmantelados en cuestión de horas por nuestro equipo", celebró Handala. "Toda la información personal y confidencial de Kash Patel, incluidos correos electrónicos, conversaciones, documentos e incluso archivos clasificados, ya está disponible para su descarga pública", añadió.

Las fotografías serían anteriores a la asunción de Patel como director del FBI, aunque todavía no hizo aclaraciones sobre ello ni sobre nada vinculado al hackeo. Si bien desde el grupo de hackers se jactan de haber "desmantelado" sistemas del FBI, según el experto en ciberseguridad, Ron Fabela, “no se trata de una vulneración del FBI; es, más bien, el equivalente digital al ‘cajón de la basura’ de una persona”.

image Las fotos privadas de Kash Patel que publicó Handala Hack Team en Telegram.

Una recompensa de u$s10 millones por información sensible de “Handala Hack Team”

Ante la difusión de Reuters de la vulneración de información, el FBI confirmó el hecho y aclaró que Handala no obtuvo información gubernamental, aunque no es la primera vez que hackea o intenta hackear al gobierno de EEUU. Por ello, ofrecieron una recompensa de u$s10 millones por información que conduzca a la identificación del “Handala Hack Team”.

“El FBI está al tanto de actores maliciosos que tienen como objetivo la información del correo electrónico personal del director (Kash) Patel, y hemos tomado todas las medidas necesarias para mitigar los posibles riesgos asociados con esta actividad”, señala en parte un comunicado del FBI.

“De acuerdo con la estrategia de ciberseguridad del presidente (Donald) Trump para Estados Unidos, el FBI continuará persiguiendo a los responsables, apoyando a las víctimas y compartiendo inteligencia procesable en defensa de las redes”. Hasta el momento, se desconoce el alcance del ataque más allá de las imágenes difundidas.