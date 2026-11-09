León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione: qué le dio el gobernador al Papa + Agregar ámbito en









El gobernador bonaerense y el Pontífice tuvieron un breve encuentro en Claypole este lunes.

El momento del encuentro entre Kicillof y León XIV.

El papa León XIV y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, protagonizaron este lunes un breve encuentro durante la visita del Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown. Ambos intercambiaron obsequios en el marco de la actividad pastoral que el Santo Padre desarrolló en la institución que alberga a unas 400 personas con discapacidad.

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Kicillof recibió al Papa acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac. Como parte del saludo, le entregó un mate, uno de los símbolos más representativos de la cultura argentina, y una medalla tallada con la imagen del corazón de San Luis Orione, fundador de la congregación. La pieza fue realizada en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos.

León XIV también le entregó un presente al mandatario provincial. El intercambio se produjo ante la mirada de los fieles y las autoridades que participaron de la recepción, en una jornada marcada por la emoción y las muestras de afecto hacia el Pontífice.

El Papa en Claypole. Tras el saludo, el Papa estrechó la mano de los integrantes de la comitiva bonaerense y de las autoridades del Cottolengo, antes de continuar con las actividades previstas en el establecimiento.

La visita a Claypole formó parte de la agenda del segundo día de León XIV en la Argentina y tuvo como eje el encuentro con residentes, familiares y trabajadores de la institución. Durante su mensaje, el Pontífice destacó el valor de la inclusión y advirtió que el progreso de una sociedad también debe medirse por la manera en que recibe y acompaña a las personas con discapacidad.

León XIV dejó un fuerte mensaje político en Don Orione: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición" “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, resaltó el Santo Padre, que eligió el Cottolengo para iniciar sus actividad pastoral, luego de cumplir ayer con los compromisos oficiales. "La enorme labor que hacen día a día con tanto amor es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencias y de la paz", afirmó el Santo Padre. En un mensaje a los presentes, el Pontífice señaló que el Cottolengo es "una comunidad fraterna de puertas abiertas". "Mi deseo para este país es que se sea capaz de hacer grandes obras de caridad, donde el amor de Cristo triunfe sobre al exclusión. Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad, que en Argentina se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo", resaltó el papa. A las personas que viven allí les dijo: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar el sustento de la dignidad del ser humano y de lo que es importante en la vida". "El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida. Aquellos que padecen un impedimento físico o espiritual deben reconocerse como amigos de Jesús y amados especialmente por él", agregó.