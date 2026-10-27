León XIV en Argentina: qué le piden los argentinos al Papa y cuáles son los temas que más preocupan

Un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires reveló que el 43,2% de los argentinos espera que el pontífice priorice la pobreza durante su eventual visita al país. Además, el 49,3% considera importante su llegada, aunque existen diferencias entre generaciones y regiones.

Los argentinos espera que el Papa aborde la pobreza durante su visita.

La pobreza y la paz internacional encabezan las expectativas de los argentinos frente a una eventual visita del papa León XIV al país, según una encuesta elaborada por el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina , perteneciente al Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) . El estudio reflejó que las preocupaciones sociales y humanitarias tienen mayor relevancia que los asuntos doctrinales o internos de la Iglesia.

El relevamiento, realizado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR) , también mostró una sociedad prácticamente dividida respecto de la importancia que tendría la llegada del pontífice : el 49,3% de los consultados la consideró algo o muy importante , mientras que el 50,7% respondió que sería poco o nada importante.

Sin embargo, las respuestas presentaron diferencias significativas según la edad, el género, el nivel educativo y la región de residencia de los encuestados. En particular, el estudio identificó una brecha territorial de más de 20 puntos porcentuales entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.

La valoración de una eventual visita papal crece entre los sectores de mayor edad. Entre las personas de 50 años o más , el 58,3% consideró importante la llegada de León XIV, mientras que entre los jóvenes de 16 a 29 años esa proporción descendió al 39,8% .

Las diferencias también se reflejaron en las respuestas por género: el 53,7% de las mujeres manifestó una valoración positiva de la visita, frente al 44,5% de los varones .

No obstante, la mayor distancia apareció al comparar las distintas regiones del país. En el AMBA, apenas el 35,5% de los encuestados consideró importante la presencia del pontífice, mientras que en el interior del país el porcentaje ascendió al 56,2%.

La diferencia de 20,7 puntos porcentuales posicionó al lugar de residencia como uno de los principales factores que condicionan la percepción social sobre el viaje.

"La figura papal parece conservar una valoración positiva de su presencia pública, aunque ello no se traduzca necesariamente en un mayor acercamiento personal a la religión ni en un fortalecimiento de las búsquedas espirituales”, señaló Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina.

La pobreza y la paz internacional son los temas que los argentinos esperan que priorice el Papa

Al consultar sobre las cuestiones que debería abordar León XIV, la pobreza se ubicó ampliamente en el primer lugar, con el 43,2% de las respuestas. En segundo término apareció la paz internacional, con el 20,6%.

Entre ambas preocupaciones concentraron el 63,8% de las prioridades mencionadas, lo que reflejó una mayor expectativa sobre la intervención del pontífice en problemáticas sociales y globales que sobre los asuntos internos de la Iglesia. A una distancia considerable se ubicaron la transparencia de la Iglesia (9,7%), las migraciones (6,9%) y el medio ambiente (5,1%).

Por su parte, las cuestiones vinculadas directamente con la institución religiosa recibieron porcentajes inferiores: la doctrina (4,6%), los abusos sexuales (4,2%) y la familia (2,9%). Finalmente, la inteligencia artificial (1,7%) y el diálogo interreligioso (1%) completaron las prioridades señaladas.

La preocupación por la pobreza fue particularmente elevada entre los jóvenes de 16 a 29 años, donde alcanzó el 49,2%, y entre quienes cuentan con un menor nivel educativo, con el 45%.

Asimismo, el tema adquirió especial relevancia entre los habitantes del AMBA, donde el 50,9% lo identificó como la principal cuestión que debería atender el pontífice.

Estos resultados mostraron una particularidad generacional: aunque los jóvenes fueron quienes menos importancia otorgaron a la visita papal, también constituyeron el grupo que más reclamó una agenda centrada en la pobreza.

En cuanto a la paz internacional, la preocupación aumentó entre los sectores de mayor edad. El 12% de los jóvenes de 16 a 29 años la señaló como prioridad, frente al 24,8% de las personas de 30 a 49 años y el 23,6% de quienes tienen 50 años o más.

“Los resultados de este relevamiento muestran que las expectativas sobre León XIV se concentran en su capacidad de intervenir frente a los grandes desafíos sociales y globales. Más que las cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia, la pobreza y la paz aparecen como las demandas centrales de la sociedad argentina hacia el nuevo pontificado”, señaló Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina.

¿La visita de León XIV podría acercar a los argentinos a la religión?

El estudio también analizó si la llegada del pontífice podría generar un mayor acercamiento de la población a la religión o la espiritualidad, una posibilidad que presentó diferencias según la edad y el género.

Entre los jóvenes de 16 a 29 años, solamente el 27,6% consideró que la visita podría contribuir mucho o bastante a ese acercamiento. En cambio, la proporción ascendió al 39% entre las personas de 30 a 49 años y al 38,4% entre quienes tienen 50 años o más.

La distancia entre mujeres y varones también resultó significativa: el 42,2% de las mujeres manifestó expectativas de un mayor acercamiento religioso o espiritual, mientras que entre los varones el porcentaje fue del 28%.

León XIV visitará argentina en noviembre. Archivo

De esta manera, los resultados reflejaron que el reconocimiento de la figura papal no necesariamente se traduce en una mayor identificación con las prácticas religiosas, especialmente entre los sectores más jóvenes.

Al mismo tiempo, la prioridad que estos grupos otorgaron a la pobreza mostró que una menor cercanía con la institución religiosa no implica necesariamente una falta de interés por la participación pública del pontífice en los principales problemas sociales.

Cómo se realizó la encuesta de la UBA sobre la visita papal

El relevamiento estuvo a cargo del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, una iniciativa del Observatorio de las Creencias en Argentina, dependiente del CBC de la UBA.

La investigación se desarrolló durante septiembre de 2026, mediante una encuesta probabilística de alcance nacional que incluyó 801 casos efectivos de personas residentes en Argentina de 16 años o más.

El diseño de la muestra fue estratificado por región geográfica y multietápico, con cobertura en AMBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia.

El trabajo presentó un margen de error de ±3,5 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%, y utilizó un cuestionario estructurado para recopilar las respuestas.

El informe completo se encuentra disponible en el sitio oficial del observatorio, creencias.com.ar, que desarrolla investigaciones sobre las identidades, prácticas y creencias religiosas de la sociedad argentina.