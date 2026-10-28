Efecto León XIV: el millonario negocio que se mueve detrás de la visita del Papa

La llegada del Pontífice activa las ventas de artículos religiosos y dispara la demanda turística. Las estimaciones anticipan un movimiento de hasta u$s400 millones.

La llegada de León XIV a la Argentina impulsa la venta de artículos religiosos y genera expectativas de mayor actividad comercial y turística.

Luego de una prolongada incertidumbre por su estado de salud, la visita del papa León XIV a la Argentina está confirmada para el próximo 8 de noviembre y durará hasta el 11. Polos comerciales y emprendedores ya comenzaron a vender artículos vinculados a la primera visita de un Sumo Pontífice al país en el siglo XXI. Llaveros, remeras estampadas, banderines con los colores del Vaticano e incluso paquetes de turismo religioso forman parte de la oferta disponible.

Según las estimaciones difundidas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, las actividades previstas podrían convocar a unos 7 millones de personas , entre residentes, visitantes de distintas provincias, turistas de países vecinos y personal afectado al operativo de seguridad. Una multitud que también representa una oportunidad de negocio para comerciantes y emprendedores.

En Once y Flores, la imagen del Papa ya empezó a ganar espacio entre las vidrieras y los puestos comerciales. Banderas amarillas y blancas del Vaticano, remeras estampadas, gorras y llaveros forman parte de una oferta que también llegó a las santerías y las plataformas de comercio electrónico. Los precios son variados. Una remera con el rostro de León XIV cuesta entre $19.000 y $36.000 , según el diseño, la tela y el tipo de impresión.

El fenómeno no se limita a los negocios especializados en artículos religiosos. Talleres textiles, locales de estampado y pequeños comerciantes también buscan aprovechar la visita , con prendas que combinan la imagen del Pontífice y los colores de la Argentina y el Vaticano. Incluso hay opciones personalizadas para parroquias y grupos de fieles que asistirán a las celebraciones, con descuentos por compras en cantidad.

Para quienes buscan llevarse un recuerdo sin gastar demasiado, las alternativas arrancan bastante más abajo. En Mercado Libre se ofrecen llaveros con la imagen de León XIV por $3.900 , mientras que en las santerías pueden conseguirse paquetes de diez estampitas conmemorativas por $1.500 . En el otro extremo aparecen medallas especiales de la visita que rondan los $25.000 .

Las banderas también tienen su propio mercado. Editorial Santa María ofrece modelos alusivos a la llegada del Papa por $5.000 y $8.000, según el tamaño, mientras que Ediciones Don Bosco comercializa medallas desde $2.100 y paquetes de cien estampas por $12.000. Los pósteres, por su parte, se venden entre $4.000 y $6.000.

La preparación también alcanza a las comunidades religiosas. Según informó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), la Arquidiócesis de Buenos Aires puso a disposición un kit de material gráfico por $15.000, pensado para parroquias y grupos que participarán de las actividades. El paquete incluye 1.000 estampas con la oración por la visita, tres afiches grandes y otros veinte de tamaño A3.

Los viajes y los alojamientos para recibir a León XIV

Luján será uno de los principales puntos de encuentro durante la visita del Papa, con una mayor demanda de alojamiento, traslados y servicios gastronómicos. Imagen: Luis Argerich

El otro sector que comenzó a registrar un fuerte movimiento es el turístico. Las distintas celebraciones previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján impulsaron la organización de excursiones religiosas, traslados en micros y paquetes con alojamiento para quienes viajarán desde el interior del país.

Las tarifas publicadas muestran diferencias según la distancia y los servicios incluidos. Los traslados de ida y vuelta a Luján pueden conseguirse desde $50.000 por persona, mientras que otras excursiones desde localidades como Junín y Chacabuco parten de $58.000. Para salidas desde Santa Fe y Entre Ríos aparecen alternativas desde $130.000, y los programas hacia Córdoba con alojamiento pueden superar los $250.000 por pasajero.

En cuanto a las búsquedas de alojamiento, los números se dispararon. En Luján, las búsquedas aumentaron un 1.803% interanual para las fechas de la visita, mientras que en Córdoba capital crecieron 398%. El interés se extendió a localidades cercanas: General Rodríguez registró una suba del 1.354% y Alta Gracia, del 399%.

Los hoteles ofrecían habitaciones desde $300.000 por noche, mientras que algunas alternativas de camping rondaban los $50.000 por persona por día.

En Córdoba, las expectativas del sector hotelero también son elevadas. La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina anticipó una ocupación prácticamente completa para las fechas de la visita, con reservas que en algunos casos se extienden durante dos o tres noches. Además de hoteles y transportes, el movimiento podría beneficiar a restaurantes, cafeterías, comercios de cercanía y vendedores de artículos religiosos, especialmente en los alrededores de las celebraciones multitudinarias.

Con el impacto económico de los cuatro días, las estimaciones apuntan a un movimiento total de entre u$s300 y u$s400 millones, considerando alojamiento, transporte, gastronomía y otros consumos. Para dimensionar el potencial de consumo, puede tomarse el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), correspondiente al fin de semana largo del 12 de octubre. Según la entidad, 1.490.400 turistas se movilizaron por el país y gastaron un promedio de $116.900 diarios por persona, lo que generó un impacto económico directo de $313.610 millones.

Una estimación más cercana al movimiento potencial quedaría en aproximadamente 3,46 millones de visitantes provenientes de otras localidades o países. Al aplicar el gasto diario de $116.900 informado por CAME, el cálculo arroja un movimiento económico potencial de $405.175 millones, considerando una jornada de consumo por visitante. La estimación toma como referencia los gastos habituales en alojamiento, transporte, gastronomía y otros servicios turísticos, aunque el desembolso efectivo dependerá de cuántos visitantes permanezcan más de un día y cuántos realicen viajes de ida y vuelta sin pernoctar.

A pocos días de la llegada de León XIV, la disponibilidad de alojamientos y paquetes turísticos para las fechas de la visita ya sería limitada, especialmente en los destinos que concentrarán las principales celebraciones. En paralelo, los comercios se preparan para aprovechar la afluencia de fieles con una amplia oferta de artículos religiosos y recuerdos. Buenos Aires, Córdoba y Luján concentrarán buena parte del movimiento económico durante los cuatro días, con un impacto que alcanzará a hoteles, restaurantes, transportistas y pequeños comerciantes.