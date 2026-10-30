La agenda del papa León XIV en CABA: el recorrido del papamóvil hora por hora

El Vaticano confirmó las actividades del Sumo Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre, con misas, encuentros institucionales y visitas a distintos puntos del país. El Gobierno anunció un feriado nacional para el lunes 9 y prepara un importante operativo de seguridad.

León XIV llegará a la Ciudad de Buenos Aires el 8 de noviembre.

El papa León XIV realizará una visita oficial y pastoral a la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre . El recorrido incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires , la provincia de Buenos Aires y Córdoba , con encuentros religiosos, reuniones con autoridades nacionales y celebraciones multitudinarias.

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El Vaticano difundió la agenda del Sumo Pontífice , que comenzará el domingo por la tarde con su llegada al Aeroparque Jorge Newbery y continuará con una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada , donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei .

La jornada central en territorio porteño será el lunes 9 de noviembre , cuando León XIV encabezará una misa frente al Monumento a los Españoles , en Palermo. Ese mismo día visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, y participará de distintas actividades con representantes de la sociedad argentina.

La visita también motivó la organización de un operativo especial de seguridad y tránsito , que contempla cortes de calles, restricciones de circulación y dispositivos de acceso para los fieles que deseen participar de las celebraciones.

El obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Iván Dornelles , brindó detalles sobre el recorrido que realizará el papa León XIV durante su visita a la Ciudad de Buenos Aires. El Sumo Pontífice se desplazará en el papamóvil a lo largo de 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador , en un trayecto especialmente acondicionado para que los fieles puedan acercarse a recibir su bendición.

El recorrido comenzará desde la zona del viaducto y contará con un sendero papal de siete metros de ancho, delimitado por vallas de seguridad. Los asistentes podrán acceder a los sectores habilitados a través de calles laterales, como avenida Bullrich y Olleros.

Según explicó Dornelles, el papamóvil circulará a una velocidad aproximada de 5 kilómetros por hora, lo que permitirá que los presentes puedan observar al Pontífice durante su paso. Además, se especula con que León XIV realice algunas detenciones para impartir bendiciones a los fieles que se encuentren a lo largo del trayecto.

En cuanto a las ubicaciones, las autoridades recomendaron evitar el sector comprendido entre el túnel de Olleros y la avenida General Paz, debido a las dificultades de visibilidad que podrían presentarse en esa zona.

El ingreso del público a las calles habilitadas comenzará a las 00:00 del lunes 9 de noviembre, por lo que se espera una importante concentración de personas desde las primeras horas de la jornada.

Para facilitar la circulación y evitar inconvenientes, se aconsejó acceder caminando a los sectores destinados al público. Los micros tendrán restricciones de circulación en el tramo comprendido entre Juramento y General Paz, desde donde los asistentes deberán continuar a pie.

Por último, Dornelles confirmó que se instalarán postas médicas a lo largo de los 2,3 kilómetros del recorrido, con el objetivo de brindar asistencia sanitaria y garantizar la seguridad de quienes se acerquen para participar de la visita papal.

León XIV llega el domingo de noviembre y se reunirá con Javier Milei

El primer día de actividades comenzará a las 16:30, cuando el Pontífice arribará al Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la recepción oficial. Posteriormente, se trasladará hacia distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda confirmada para el domingo incluye:

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y acogida oficial.

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: encuentro con el presidente Javier Milei, también en la Casa Rosada.

18:30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

De esta manera, el primer recorrido del Papa estará concentrado en el centro porteño, especialmente en los alrededores de Retiro, Plaza de Mayo y el Palacio Libertad.

Misa multitudinaria en Palermo y visita a Claypole

El lunes será una de las jornadas de mayor convocatoria de la visita papal, debido a la celebración de una misa abierta al público frente al Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Antes de esa ceremonia, León XIV viajará a la localidad bonaerense de Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione.

El cronograma oficial del lunes establece:

9:15: visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11:30: Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17:30: reunión con líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas, en el Palacio San Martín.

18:45: celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Para la misa de las 11:30, la organización recomendó realizar una inscripción previa, que figura abierta en la agenda difundida.

El encuentro religioso será uno de los principales acontecimientos de la visita, por lo que se prevé una importante afluencia de fieles y restricciones de circulación en los alrededores del predio.

Cuándo viaja el Papa a Córdoba

La agenda continuará el martes 10 de noviembre en la provincia de Córdoba, donde el Sumo Pontífice celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar.

Luego de las actividades previstas en territorio cordobés, regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes provenientes de distintas provincias argentinas.

Esta jornada también estará alcanzada por disposiciones especiales vinculadas con la seguridad y la circulación, aunque todavía resta conocer el detalle completo de los horarios de cada actividad.

León XIV también visitará Córdoba y PBA. Vatican News

Visita a la cárcel de Devoto y misa en Luján

El último día de León XIV en la Argentina comenzará con una visita a la Cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, el Pontífice se trasladará hacia Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

La actividad convocará a fieles de distintos puntos de la Argentina, por lo que las autoridades bonaerenses preparan un esquema especial para organizar los accesos a la ciudad.

Al finalizar su recorrido, el Papa partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú, donde continuará con su agenda pastoral.

Cómo serán los cortes de tránsito por la visita del Papa

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles del dispositivo que se implementará durante las actividades del Pontífice en territorio bonaerense.

“El Papa se mueve por tierra y eso significa que se cortará el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, cuando visite Don Orione”, explicó el funcionario.

Respecto de esa actividad, agregó: “La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores. Por eso, desde la noche anterior vamos a estar garantizando la seguridad. Habrá un recorrido en papamóvil hasta el lugar para que puedan verlo. También habrá un gran parque en el Cotolengo para que puedan ver la visita”.

La agenda oficial difundida por el Vaticano ubica la visita a la institución a las 9:15, por lo que ese será el horario de referencia para la actividad.

En cuanto a la celebración prevista en Luján, Alonso adelantó que se organizarán espacios especiales para recibir a los visitantes y evitar la concentración de vehículos en el centro de la ciudad.

“Luján es una ciudad atravesada por rutas nacionales, por autopistas. La idea es que haya cuatro grandes estacionamientos en los pueblos que están a pocos kilómetros, que la gente deje el auto allí y llegue caminando a la Basílica como si fuera una peregrinación”, detalló.

También señaló que el ingreso de fieles comenzará antes de la jornada central: “La idea es que la gente pueda ingresar ya el día martes desde la tarde para que puedan vivir el encuentro con los jóvenes y el miércoles celebrar la misa”.

Finalmente, anticipó que las primeras restricciones de tránsito comenzarán varios días antes de la llegada del Papa a la localidad.

“En Luján, desde el día viernes comenzarán los cortes. Esperamos que desde el martes a la tarde la gente ya pueda ingresar a la ciudad y se montarán varios parques por donde pasará el papamóvil”, concluyó.

El Papa dará una misa en el Monumento a los Españoles. Archivo

Qué días serán feriados por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional confirmó que decretará un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, con motivo de la visita de León XIV y la misa que encabezará frente al Monumento a los Españoles.

El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, después de una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de las jurisdicciones involucradas en el operativo.

Además, se prevén feriados provinciales o locales para el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, según las actividades que se desarrollen en cada distrito.

El jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, adelantó que la provincia tendrá feriado tanto el lunes 9 como el martes 10, debido a la visita del Pontífice. Por su parte, Alonso anticipó que la provincia de Buenos Aires establecerá la misma medida para el miércoles.

“Trabajaremos para que sea feriado en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires el miércoles 11, cuando sea la visita del papa a Luján”, expresó.

De todos modos, las autoridades señalaron que los alcances de los feriados locales y provinciales serán comunicados oficialmente en los próximos días.

Con actividades religiosas, reuniones institucionales y celebraciones masivas, la visita de León XIV demandará una coordinación especial entre el Gobierno nacional, las administraciones provinciales y las fuerzas de seguridad para garantizar el desarrollo de cada una de las jornadas.