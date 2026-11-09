Quiénes son los famosos que fueron a ver la misa del papa León XIV + Agregar ámbito en









Algunas celebridades argentinas que, al igual que miles de fieles, no quieren perderse la oportunidad de ver al mayor referente de la iglesia.

Miles de personas esperan por la misa del papa León XIV. Mariano Fuchila

La llegada del papa León XIV a la Argentina despertó la expectativa y emoción de los millones de fieles que, desde sus primeros momentos en el país, se acercaron a puntos estratégicos de la ciudad para poder acercarse a él.

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Entre ellos, destacó la presencia de algunas celebridades argentinas que, al igual que miles de fieles, no quisieron perderse la oportunidad de ver al mayor referente de la iglesia.

El Papa llegó al país aproximadamente a las 16:30 al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y fue recibido por el presidente Javier Milei. Luego realizó un homenaje en el Monumento a San Martín y mantuvo una reunión oficial en la Casa Rosada y en el Palacio Libertad.

¿Qué famosos fuero a ver al papa León XIV? Tal como había adelantado, Pampita fue una de las primeras en trasladarse en busca de un encuentro con el Sumo Pontífice. Acompañada de sus amigas, la modelo y conductora esperó la llegada del Papa al Aeroparque y logró ser una de las primeras en verlo de cerca.

"Señales. Viendo llegar al Papa", escribió una de sus amigas en una historia que compartió en sus redes sociales el domingo. Esta mañana, también se mostró desde temprano en la misa que ocurrirá esta mañana en el Monumento a los Españoles a las 11:30.

Por otro lado, Yanina Latorre y Analía Franchín se mostraon juntas en la puerta del Monumento a los Españoles para presenciar la misa del papa León. Según contó Latorre, fueron invitadas a presenciar el encuentro con los fieles desde una vista privilegiada. "A las 11:30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada, allá está el monumento... Ya estamos adentro", contó en sus historias. "Yo pensé que nos iba a costar. Entramos con el QR, invitadísimas, felices... Pero bueno, ahora les voy mostrando todo. Estoy contenta, me puse la escarapela", siguió. A través de sus redes sociales, Flor de la V mostró a través de sus redes sociales que también asistirá a la misa del Papa en el Monumento a los Españoles junto a su familia.